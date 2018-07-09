“12 mahkum açlık grevi başlattı” iddia edildi, Bakanlık yalanladı

YENİDÜZEN

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde Türkiye kökenli 12 mahkumun açlık grevi başlattığı iddia edildi, İçişleri Bakanlığı iddiayı doğrulamadı.

Kıbrıs Time isimli sitede “12 mahkumun Türkiye ile imzalanan protokollerin uygulanmasını ve buna göre Türkiye'ye iade edilmelerini istedikleri gerekçesiyle açlık grevi başlatıldığı” iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer Köseoğlu, bugün cezaevinde olduğunu, böyle bir bilginin kendisine aktarılmadığını belirterek, bu iddiaların doğru olmadığını YENİDÜZEN’e açıkladı.

“Açlık grevi” iddiası

Merkezi Cezaevi’nde açlık grevi başlatıldığını iddia eden internet sitesinin haberi şöyle:

“Merkezi Cezaevi'nde bulunan Türkiye kökenli 12 mahkum açlık grevi yapıyor. Merkezi Cezaevi'nde Türkiye kökenli 12 mahkumun açlık grevi başlattığı ve yemek almadıkları öğrenildi.

Türkiye ile imzalanan protokollerin uygulanmasını ve buna göre Türkiye'ye iade edilmelerini isteyen mahkumların yasalar uygulanana kadar açlık grevine devam edecekleri belirtiliyor.

Merkezi Cezaevi'nde şu anda iade bekleyen 50 mahkum bulunuyor ve onların da greve katılma ihtimalleri olduğu iddia ediliyor”