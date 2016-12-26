12 gram uyuşturucu, 2 tutuklu

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da alkollü şekilde araç sürdüğü tespit edilen ve trafik polisleri tarafından Mağusa Polis Müdürlüğü’ne getirilen zanlı C.S.’ın aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada 2 gr uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet yarım içilmiş sigara ve yine içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet sigara bulundu. Zanlı C.S. gözaltına alınırken, konu maddeleri zanlı C.S.’a sattığı tespit edilen U.Ö. da tasarrufunda 10 gr uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile tespit edilerek tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı C.S. ile U.Ö. aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Alkollü araç sürmekten yakalandı, tasarrufunda uyuşturucu bulundu...

Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, zanlı C.S.’ın 24 Aralık tarihinde, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde kullanımında bulunan EF 450 plakalı aracıyla alkolü olarak seyir ettiği esnada trafik polisleri tarafından tespit edilerek alıkonulduğunu ve Mağusa Polis Müdürlüğüne getirildiğini söyledi. Akabinde Narkotik ekipleri tarafından zanlı C.S.’ın aracında arama yapıldığını belirten Enginer, yapılan aramada paspas üzerinde kağıda sarılı yaklaşık 2 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet yarım içilmiş sigara ve yine içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Enginer, zanlı C.S.’ın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyleyerek, ifadesinde konu maddeyi 23 Aralık tarihinde 120 TL karşılığında 2 gr olarak zanlı U.Ö.’dan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı U.Ö.’ın ayni gün evinde tespit edildiğini belirten Enginer, zanlı U.Ö.’ın üzerinde yapılan aramada toplam 10 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Enginer, zanlı U.Ö.’ın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyleyerek, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde konu maddeyi 21 Aralık tarihinde ismi tespit edilen bir Rum şahıstan 200 Euro karşılığında aldığını söylediğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Enginer, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Rum şahsın arandığını ifade ederek, her iki zanlının da 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi Yargıcı Seran Bensen, zanlı C.S. ile U.Ö.’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.