12 ayda 37 ölüm!

20’DEN FAZLA GENÇ… Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin arasında özellikle 20 ila 30’lu yaşlardaki gençlerin çoğunlukta olması dikkat çekti . Gençlerden 2’si farklı kazalarda araçlarda yanarak can verdi…

İLK SIRADA LEFKOŞA… Trafik kazalarının en yoğun yaşandığı ilçe Başkent Lefkoşa olurken, Girne bölgesi ikinci sırada yer aldı. Mağusa, Güzelyurt ve İskele bölgelerinde de çok sayıda kaza yaşandı.

GİRNE- DEĞİRMENLİK ANAYOLU ÖLÜM YOLU… 25 Aralık’a kadar yaşanan ölümlü trafik kazalarının özellikle Girne- Değirmenlik anayolu üzerinde meydana gelmesi dikkat çekti. Söz konusu dönemde ölümlü kazaların 3’ü Girne- Değirmenlik anayolunda yaşandı

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde neredeyse her gün trafik kazası meydana geliyor. Ülkenin kanayan yarası haline gelen trafik kazalarının bir türlü önüne geçilemiyor. Özellikle son yıllarda yaşanan ölümlü trafik kazaları her yıl onlarca ailenin ocağına ateş düşürüyor, trafiğe kurban gidenlerin sayısında artış yaşanıyor. Ne kazalar ne de cezalar acı gerçeği değiştirmiyor.

YENİDÜZEN, Kıbrıs’ın kuzeyinde 2017 Ocak ila 25 Aralık ayları arasında meydana gelen trafik kazalarını araştırdı, acı tabloyu ortaya koydu.

Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan resmi verilere göre 12 aylık dönemde 3 bin 828 trafik kazası yaşandı, bu kazaların 37’si ölümle sonuçlandı.

Ölümlü trafik kazalarında hayatını kaybedenler arasında 20 ila 30 yaşlarında gencecik yüreklerin çoğunlukta olması dikkat çekti.

12 ayda 3 bin 828 kaza…

Ocak ile 25 Aralık 2017 tarihleri arasında meydan gelen kazalar trafikteki acı reçeteyi bir kez daha ortaya koydu. 12 aylık dönemde Kıbrıs’ın kuzeyinde toplamda 3 bin 828 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarının en yoğun yaşandığı ilçe Başkent Lefkoşa olurken, Girne bölgesi ikinci sırada yer aldı. Mağusa, Güzelyurt ve İskele bölgelerinde de çok sayıda kaza yaşandı.

Lefkoşa’da ürküten tablo: 1,628 kaza

Polis verilerine göre trafik kazalarının ilçelere göre dağılımında Başkent Lefkoşa ilk sırada yer aldı. 12 aylık süre içerisinde Lefkoşa’da 1,628 kazanın yaşandığı kayıtlara geçti.

Lefkoşa’dan sonra Girne ilçesinde çok fazla trafik kazası meydana geldi. 25 Aralık tarihine kadar Girne’de 1,025 trafik kazası meydana gelirken, Mağusa 747, Güzelyurt 229, İskele’de ise 199 trafik kazası polis raporlarına yansıdı.

Kazalar en fazla şehir içinde yaşanıyor

Araçların da çok fazla olduğu görülen ülkemizde, trafik kazalarının büyük çoğunluğunun şehir içinde meydana geldiği de polis verilerinde yer aldı.

Verilere göre; 3 bin 828 kazanın 2283’ü şehir içinde, 919’u şehir dışında(yapılı alan), 578’i şehir dışında(yapısız alan)meydana geldi. Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde birer kez olmak üzere 3 yerin belirtilmediği polis kayıtlarında yer aldı.

Trafiğe 37 can!

Ülkede neredeyse her gün meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşanan ölümler de ailelerin ocaklarına ateş düşürdü. Polisin 12 aylık döneme ait resmi verilerine göre adanın kuzeyinde

meydana gelen 3 bin 828 trafik kazasında 37 kişi yollarda can verdi.

Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin arasında özellikle 20 ila 30’lu yaşlardaki gençlerin çoğunlukta olması yürek burktu.

Yanarak can verdiler!

Ölümlü trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin 32’sinin erkek, 5’inin de kadın olduğu polis verilerinde yer aldı. 25 Aralık’a kadar olan dönemde 640 erkek, 344 kadın da trafik kazası sonucu yaralandı. Trafik kazasına kurban gidenler listesinde en küçük 17 yaşında erkek çocuğu oldu. Bu yıl içinde en acı ölümler ise farklı tarihlerde trafik kazası sonucu araçta yanarak can veren 2 kişi oldu. Biri Lefkoşa anayolu üzerinde 24 yaşındaki genç kız diğeri ise 20 yaşında genç bir erkek olarak arşivlerde yer aldı.

984 yaralı

12 aylık dönemde meydana gelen 3 bin 828 trafik kazasının 707’si ise yaralanmalı olarak sonuçlandı. Bu dönmede meydana gelen kazaların 37’si ölümlü iken, 984 kişide kazalardan yaralı olarak kurtuldu. Bu kazaların 3084’ünde hasarlar meydana geldi.

Girne- Değirmenlik anayolu tehlikesi!

25 Aralık’a kadar yaşanan ölümlü trafik kazalarının özellikle Girne- Değirmenlik anayolu üzerinde meydana gelmesi dikkat çekti. Söz konusu dönemde ölümlü kazaların 3’ü Girne- Değirmenlik anayolunda meydana gelirken, yine Lefkoşa-Güzelyurt anayolu, Lefkoşa- Girne anayolu, Mağusa-Lefkoşa anayolu arasında yoğunlukla kazalar meydana geldi.