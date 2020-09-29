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1170 test yapıldı, 5 pozitif vaka

1170 test yapıldı, 5 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1170 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1170 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

 

29 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1170

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5  

Ülke dışından gelen vakalar – 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar -2  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-21  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 167.580   

Toplam Vaka Sayısı- 757 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 625  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 128 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 29     

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 99

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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