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1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1150 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1150 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

 

24 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150      

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok   

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 61.878 

Toplam Vaka Sayısı- 131 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 18      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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