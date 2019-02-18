“114 bin değil 88 bin TL ödendi“

Şeker Sigorta’daki ‘usulsüz ödeme’ iddialarının ardından, Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Güven Arca, Mustafa Alkan & Consultancy firmasına ödenen reklam ücreti ile ilgili açıklama yaptı. Şirketin muhasebe kayıtlarının yönetim kurulu tarafından incelendiğini açıklayan Arca, bahse konu firmaya 2017 yılı ve Ağustos 2018 döneminde %16 KDV dâhil olmak üzere, 88 bin TL’yi üç defada ödendiğini kaydetti.

Arca: 114 bin hatalı işlendi

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Güven Arca, iki faturanın 2017 yılında ödendiğini bir faturanın ise 2018 yılında ödendiğinin saptandığını açıkladı. Arca, verilen hizmetin iki yıla sarkması nedeniyle muhasebe kayıt tekniği bakımından 2018 yılı hesaplarının kapatılmamış olması nedeniyle, raporda 114 bin TL’nin ‘sehven’ hatalı olarak işlendiğini belirtti.

Polise bilgi verilecek

‘Sehven’ işlem hakkında gerekli düzeltilmenin yapılması amacıyla, Şirket Genel Müdürü tarafından Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bilgi verilecek.