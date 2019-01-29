'112 Acil'e hayat verenler unutulmadı

112 Acil Sağlık Hizmetleri’ne hayat veren eski Sağlık Bakanlarından Dr. Hüseyin Celal, Acil Hizmetler Kurumu Kurucu Başkanı Dr. Mehmet Avcı, Eski Tabipler Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, 112 Sorumlusu Dr. Naciye Nami, Sorumlu Başhemşire Uzm. Çiğdem Adataş Sesen’e plaket verildi.

BESİM: “KALİTE VATANDAŞIN SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVENİNİN ARTMASINDA ÖNEMLİ”

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıktaki plaket töreninde konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim, ülkede kaliteli sağlık sisteminin, vatandaşın sağlık sistemine güveninin artmasında önemli olduğunu vurgulayarak, sağlıkta “112” ve” Hızır”ın önemine dikkat çekti.

Besim, 112’nin 2004 yılında tüm ülkeyi kapsayacak şekilde başlatıldığını ve geliştirilerek devam ettirildiğini ve bugün gurur duyulacak bir noktaya getirildiğini kaydetti. Amaçlarının etkin ve hızlı çalışan bir mekanizma oluşturmak olduğunu dile getiren Besim, sağlıkta birçok sorun bulunduğunu ancak birlikte çalışarak bu sorunların çözülebileceğini belirtti.

Filiz Besim, Mağusa’da pilot olarak mobil ambulans uygulamasını başlattıklarını da hatırlatarak, 112 hizmetlerinin bu noktaya gelmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

CELAL: “O DÖNEM ÇOK İYİ İŞ ÇIKARILDI”

112 Acil Sağlık Hizmetleri kurulduğu dönem Sağlık Bakanı olan Dr. Hüseyin Celal, “Bu ekip aylarca çalıştı. O dönem çok iyi iş çıkardılar. Şimdi bu çalışmaların meyvesini almak bana büyük gurur veriyor. Bu plaketi hepinizin adına alıyorum” dedi.

NAMİ: “MEVCUT EKİPLE ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYDUM”

112 Sorumlusu Dr. Naciye Nami, acil hastalara ulaşmada 112’nin önemine dikkat çekerek, mevcut ekiple çalışmaktan her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.

AVCI: “TARİH YAZILDI”

Acil Hizmetler Kurumu Kurucu Başkanı Dr. Mehmet Avcı da, 112’nin bugün devlet kurumları içerisinde en hızlı, en etkili cevap veren kuruluş olduğunu kaydetti. Avcı, 2004 yılında kurdukları 112’nin özveriyle bugünlere getirildiğini belirtti.

112’de bir tarih yaşandığını da dile getiren Avcı, “Kurmak değil bozmamak önemlidir. Bugün trafik kazalarında azalan ölüm rakamlarında,112’nin geldiği noktanın da büyük payı vardır” dedi.

ARİFOĞLU: “2 BİN CİVARINDA KİŞİYE EĞİTİM VERİLMİŞTİ”

Dr. Kenan Arifoğlu, o yıllarda ülkeye gelen “Thames Valley Resque Unit’in 5 yıl süreyle; hemşire, polis, sivil savunma, doktor, 2 bin civarında insana ilk yardım eğitimi verdiğini anımsattı.

GÜR: “ÇALIŞANLARIN ÖZVERİSİ UNUTULMAMALI”

Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı ve 112 Kurucu Sorumlu Hekimi Ömer Gür de, “112’nin bugünlere gelmesinde çalışanların da büyük özverisi var. 112’de geçmişte var olan eksiklikler sadece hastaların değil aynı zamanda çalışanların da sorunuydu. Şimdi bugünlere gelmek hepimiz için gurur kaynağıdır ve bir başarı hikâyesidir” dedi.