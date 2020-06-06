Covid-19 salgını nedeniyle 15 Mart tarihinde hizmetlerini durduran oteller ve butik oteller uçuşların başlamaması ve geçiş kapılarının kapalı olması nedeniyle henüz tam anlamıyla 'açılıma' gidemedi. Otelciler Birliği'nde göre ülke genelinde faaliyet gösteren 111 otelden yalnızca 20’si açıldı.



Devrim DEMİR

Covid-19 salgını nedeniyle 15 Mart tarihinde hizmetlerini durduran oteller ve butik oteller uçuşların başlamaması ve geçiş kapılarının kapalı olması nedeniyle henüz tam anlamıyla 'açılıma' gidemedi. Casino hizmeti veren oteller, casinolarını açtı, otel hizmetlerine başlayamadı.

Salgın nedeniyle alınan tedbirlerin kaldırılması, otellerin açılmasını sağlayamadı.

Otelciler Birliği verilerine göre; ülke genelinde faaliyet gösteren 111 otelden yalnızca 20'si açıldı. Otellerin Haziran ayında açılmamasının en büyük etkeni ise hükümetin adaya uçuşların 1 Temmuz’da başlayacağını açıklaması oldu. Bu nedenle birçok otel Haziran'da "tam açılmayı" tercih etmedi.

Uçuşların başlaması ile ülkeye gelecek olan turistler için alınacak tedbirler henüz açıklanmadı.

Birçok otel Nisan, Mayıs ve Haziran ayındaki rezervasyonlarını iptal etti.

YENİDÜZEN’e konuşan otel ve butik otel direktörleri ülkede turizmin aralık ayından önce canlanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, hükümetin belirlediği 1 Temmuz tarihi ile ilgili turistin ülkeye hangi şartlarda geleceğinin açıklanmadığına dikkati çekti.

Çağıner, özellikle salgın sürecinden sonra İngilizlerin ülkeye gelişlerine sıcak bakılmadığı gibi Almanya ve Türkiye’den gelecek olan turistlerle ilgili nasıl bir uygulama yapılacağı hususunda bilgi verilmediğini belirtti.

Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman:

“Kargaşa yaşıyoruz, düşünce berraklığı yok”

Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman, Dome Hotel’in plaj dışında konaklama hizmeti olmadığını söyledi. Salgın nedeniyle turizmin çok büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Karaman, “Yasaklar var, güven yok, ülkeye uçuş yok karantina var. Otel olarak biz tüm güvenilirliğimizle hizmet vermeye hazırız. Düğün, balo gibi etkinliklerimiz 1 Temmuz itibarı ile başlayacak, şuana kadar hiçbir etkinliğimiz iptal değildir” dedi.



“Geçiş kapıları için somut bir şey yok”

Bayram Karaman, Kıbrıs’ın güneyinden de Temmuz ayı için rezervasyon aldıklarını ancak geçiş kapıları ile ilgili somut bir şey olmadığını söyledi. Uçuşlarla ilgili 10 Haziran tarihinin öngörüldüğünü de ifade eden Karaman, uçuşlarla ilgili Bakanlar Kurulu’nun bazı kararları olduğunu anımsatarak, “Kargaşa yaşıyoruz, düşünce berraklığı yok. Yetkili bir hükümet çıkıp açıklama yapsın. İnsanların yarısı otelleri kapattı, işlerine ara verdi. 1 Haziran tarihinde açılanlardan biriyiz, herkes kendi omzundaki yükü atıyor. İş yerimizi seviyoruz, ekmek yiyen insanlarımız var, işçimize faydamız dokunmayacaksa süreci bilmek isteriz. Kafamız çok karışık.”

Manolya Otel Direktörü Mehmet Dolmacı:

“İnsanlar güven istiyor”

Manolya Otel Direktörü Mehmet Dolmacı, hastalığın etkisinden daha çok ekonomik krizin insanlar üzerinde negatif etki yaratacağını belirterek, “Yüzlerce kişi ekonomik krizle boğuşurken hastalıklarla yüz yüze kalacak” dedi. Turizmde hedefin iç turizm olmaması gerektiğini de belirten Dolmacı, dıştan gelecek olan sıcak para akışının kapatılmaması gerektiğini fakirleşmeye doğru gidildiğini kaydetti. Kontrollü bir şekilde gerekli tedbirlerin alınarak açılıma gidilmesi gerektiğini ifade eden Dolmacı, pandemi hastanesinin hala olmadığına dikkati çekti.

Dolmacı, “Turizm olmadığı zaman ülkede neler olabileceğine hepimiz şahidiz. Dünya ve Güney Kıbrıs ile buluşmalıyız. Sağlık sistemi güçlendirilerek, ülkeye gelecek olan turisti ikna etmeliyiz. Kapalı devre sisteminde çok daha fazla kalamayız. Burası hizmet adası, bir an önce tedbirli açılıma gitmeliyiz” dedi.

Haziran rezervasyonları iptal…

Dolmacı, Mart ayından sonra haziran ayı dâhil tüm rezervasyonların iptal olduğunu söyledi. Tatil için ülkeye gelmek isteyenlerin güven istediğini belirten Dolmacı, “Bugün hala hükümetin de çelişkileri devam ediyor. Ciddi bir güven bunalımı yaşanıyor” dedi.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses:

“Tatile gitmek isteyen hiç kimse 14 günlük karantinaya girmek istemez”

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, Lefkoşa Merit’in ‘organizasyon’larda kullanıldığını kaydetti. Açıldıklarına dair belgelerini aldıklarını, ilk organizasyon için de rezervasyon aldıklarını kaydeden Gürses, artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmadığını kalabalık etkinliklerin daha farklı daha kontrollü yapılacağını belirti.

Gürses, iç turizmi değerlendirdikleri zaman şehirde kimsenin denizden uzak tatil yapmak istemediğini kaydetti. Temmuz ayında uçuşların başlaması ile Ercan Havalimanı ve Limanlarda gerekli önlemlerin alındığına dair duyuruların yapılması gerektiğini ifade eden Gürses, “Tatile gitmek isteyen hiç kimse 14 günlük karantinaya girmek istemez.” dedi.

Merit Park Genel Müdürü Mehmet Yücel:

“Çarkı döndüren bir doluluk olmayacak”

Merit Park Genel Müdürü Mehmet Yücel, iç turizm olarak fiyat düşüklüğüne gittiklerini Kıbrıs halkının tatil yapması için her türlü güvenliği sağladıklarını kaydetti. Yapılan kampanyaların ilgide gördüğünü ifade eden Yücel, otellerin yine de doluluk olarak yüzde 10’nu geçmediğini çarkı döndürecek bir doluluk olmadığını kaydetti.

Yücel,”Tüm oteller zarardan kar elde etmeye çalışıyoruz. 1 Temmuz’dan itibaren uçuşların başlaması halinde turizme ne kadar etkili olacağı konusunda bir fikir sahibi değilim” dedi.

“Turizm Aralık ayından önce toparlanmaz”

Ülkede salgının yaşanmadığını ancak tedbirlerin alındığını ifade eden Yücel, “Türkiye ve diğer ülkelerde salgın binli seviyelerde seyrediyor. Temmuz ayı için rezervasyonlar gelmeye başladı, Girne otelleri için Türkiye ve İngiltere en iyi pazardır. Öngörüm, Aralık’tan önce turizmin toparlanması zor. Bu öngörü bir karamsarlık değil, en iyi ihtimal. Bir çok ada ülkesi salgın tehlikesi olmadığını duyurdu, biz KKTC olarak güvenilir ülke olduğumuzu anons edemedik” dedi.

Denizkızı Otel Direktörü Niyazi Beydağlı:

“Gelişmeler iç açıcı değil”

Denizkızı Otel Direktörü Niyazi Beydağlı, iç turizmle ilgili bir beklenti olmadığını ifade ederek oteli açmadıklarını söyledi. Dış turizmin açılımını beklediklerini ifade den Beydağlı, iç turizmdeki dolulukla oteli çevirecek bir yoğunluğun olmadığını belirtti.

Mevcut rezervasyonların da iptal edildiğini belirten Beydağlı, yüzde 10 dolulukla çarkın dönmesinin mümkün olmadığını söyledi. Birçok rezervasyon iptali yanında hala bekleyenlerin olduğunu da ifade eden Beydağlı, “Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında bir ümidimiz var. Turizmde sıkıntı çok büyük geçiş kapılarının, uçuşların açılması gerekir” dedi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Pazarlama rezervasyonları çoktan başlamalıydı”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, iç piyasada kapasite olmadığını gördüklerini, istenilen yeterli sayıya ulaşılmadığını kaydetti. Birçok otelin de bu yüzden açılmama kararı aldığını kaydeden Çağıner, “Casinosu olan oteller açmak zorunda kaldı. Toplam açılım ise 18 ile 20 arasında. 1 Temmuz tarihi söylendi, ancak turistlerin ülkeye ne şartlarda geleceği açıklanamadı. İngiltere’den turist gelecek mi gelecekse şartalar ne olacak bunlarla ilgili hala pazarlama rezervasyonları yok” dedi.

“Geçiş kapıları, limanlar hala kapalı”

Çağıner, piyasada ciddi bir sıkıntı olduğunu belirterek her geçen gün zararın büyüdüğünü kaydetti. Geçiş kapıları, limanların hala kapalı olduğunu ifade eden Çağıner, “Sektörler çok ciddi sıkıntılar içinde. Rezervasyon alımı var ancak onlarda çok az. Hala dışa doğru bir pazarlama yok, girişi sıkıntısı, karantina süreci hepsi soru işareti. Geçiş kapıları hemen açılmalı. Özellikle İngiltere’den gelecek olanlara sıcak bakılmıyor, buna Almanya ve Türkiye’de dâhil, bunlarla ilgili uygulama ne olacak? Turist ülkeye geldiği zaman neyle karşılaşacak bunlarla ilgili ivedi bir şekilde gerekli tedbirler açıklanmalı.”