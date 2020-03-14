"1102 Çağrı Merkezi" devrede

Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs ihbar hattı için “1102” numaralı çağrı merkezi oluşturdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Coronavirüs için oluşturulan GSM numaralarına ek olarak daha fazla kişinin bakanlığa ulaşabilmesi için ivedi olarak hem sabit telefonlardan hem de GSM operatörlerinden ulaşabilecek 1102 numaralı çağrı merkezinin oluşturulduğu belirtildi.

Çağrı merkezinde aynı anda 5 kişinin yanıt verebileceği, 10 kişinin de beklemede olabileceği şekilde bir sistemin devreye girdiği belirtilen açıklamada, sistemin Türkçe ve İngilizce yanıt verebilecek şekilde hazırlandığı kaydedildi ve “Tüm vatandaşlarımız 7 gün 24 saat boyunca çağrı merkezine ulaşabilecektir” denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 0548 850 11 88 ve 0533 850 11 88 numaralı telefonları da Coronavirüs ihbar hattı olarak devrede bulunuyor.