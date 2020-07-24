11 yıldır folklor oynuyor…

Dila ŞİMŞEK

19 yaşındaki Osman Koçak, 8 yaşındayken folklora başlamış. Lefkoşalı Koçak, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Yazılım Mühendisliği bölümünde okuyor.

Halk dansları ile 8 yaşındayken Akdoğan’daki Gençlik Dairesi’nde tanışan Koçak, ailesinin de yönlendirmesiyle folklora başlamış.

“Aileler çocuklarını teşvik etmeli”

İlk başta halk danslarına hiç ilgi duymadığını ve ailesinin isteğiyle katıldığını söyleyen Koçak, “Sonrasında folkloru çok sevmeye başladım. Aynı çevreden arkadaşlar edinmeye başlayınca, derslere isteyerek gider oldum. Ekibimiz iki sene sonra dağıldığı için, 10 yaşındayken de Lefkoşa’daki Kızılbaş Gençlik Merkezi’ne kaydoldum. O dönemden beri aynı merkezde folklora devam ediyorum. Halk dansları üzerine eğitmenlik sertifikamı da aldım. Şu anda hem dansçı hem de eğitmen olarak devam ediyorum” diye anlatıyor.

Halk danslarının korunması ve bu kültürün devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Koçak, kendisini geliştirerek, küçüklerine de eğitmenlik yapmak istediğini, bu dansı en iyi şekilde aktarmayı hedeflediğini ifade ediyor. Ailelerin çocuklarını halk dansları ve birçok benzeri müzik, dans alanına teşvik ederek, çocuklarının hobi, hatta bu sayede meslek edinebilmesine destek olmaları gerektiğini dile getiriyor.