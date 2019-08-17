11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali başladı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Pulya Festivali başladı.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 25 Ağustos’a kadar devam edecek geleneksel Pulya Festivali kortejle açıldı.

Saygı duruşu ve işaret dili eşliğinde söylenen İstiklal Marşı ile devam eden festivalin açılışında, Festival Komitesi Başkanı Bedia Balses konuşma yaptı.

Balses, Yeniboğaziçi’nin kültür sanat dalında turizmin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte olduğunu belirterek, bu çalışmaların belde için önemine işaret etti.

Yeniboğaziçi Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz de, çocuk belediyesinin ilk kez bu yıl kurulduğunu anımsatarak, bunun çocukların söz ve hak sahibi olmalarında önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Zurnacılar

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise festivalin 11’incisini yaşamaktan duydukları gurur ve mutluluğu belirterek, amaçlarının bölgenin doğasını, güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Zurnacılar, Yeniboğaziçi’nin tertemiz plajı, yemyeşil ormanları ile ülkenin yükselen değerleri arasında olduğunu belirterek, festivalin amacının ülke tarihini, doğasını, güzelliklerini yabancı toplumlara tanıtmak ve kültürü gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Zurnacılar, bölgede özellikle turizm alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, bunların süreceğini ve festivalin de bu çalışmalara önemli bir örnek olduğunu kaydetti.

Yeniboğaziçi’ne bağlı 8 köy bulunduğunu ve her bir köyün kendine özgü üretimleri olduğunu vurgulayan Zurnacılar, katkı koyanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar da açılışa katılarak konuştu.

Etkinlikte meşale ateşi Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar tarafından yakıldı.

Festival, ekiplerin gösterileriyle devam etti.

Akıncı: “Göçmen kuş pulyaları tüketme değil, koruma bilinci gelişmeli”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nin amacının, kuş yemek değil, küçük göçmen kuş Pulyaları koruma bilincini ve bu konudaki farkındalığı artırmak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu küçük göçmen kuşu korumanın ne kadar önemli olduğunu bize anlatmak için festivalin adı ‘Pulya Festivali’dir; bu küçük kuşu tüketmek için değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, imar planlarının önemine de vurgu yaparak, “Elbette hayatı donduramayız, elbette gelişmeyi sıfırlayamayız ama gelişmeyi akılcı olarak planlayabiliriz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeniboğaziçi 11. Geleneksel Pulya Festivali’nin açılışına katıldı.

Eşi Meral Akıncı ile birlikte festivale katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, festivallerin başarısının halkın katılımı ile ölçüldüğünü belirterek, yoğun katılımdan dolayı Yeniboğaziçi Belediyesi, muhtar ve azalar ile bölge halkını kutladı.

“Bu festival Pulya yemek için değil, koruma bilincini geliştirmek için”

Festivalin adının bazı kesimlerde yanlış anlamalara neden olduğuna ve Pulya Festivali denilince, bazılarınca “Hadi Pulya yemeye gidelim” şeklinde anlaşıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Pulya adının bir simge olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu küçük göçmen kuşu korumanın ne kadar önemli olduğunu bize anlatmak için festivalin adı Pulya Festivalidir. Bu küçük kuşu tüketmek için değil” dedi.

30 yıldır Pulya ve kuş yemeyi hayatından çıkardığını anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konudaki bilinci ve farkındalığı artırmanın herkese düşen bir görev olduğunu söyledi.

“İmar planları çok önemlidir”

Bugünlerde Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı hazırlıkları olduğunu belirterek, İmar Planlarının önemine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “en kötü plan, plansızlıktan iyidir” sözünün önemli olduğunu kaydetti.

Planların hazırlanma sürecinde, halkın katılımının ve yerel yönetimlerin işin odağında olmasının çok önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hele hele sakin şehir, sakin kasaba olarak tanımlanan bir beldenin de içinde yer alacağı imar planlarının önemi bir o kadar daha büyüktür. Dolayısıyla, elbette hayatı donduramayız, elbette gelişmeyi sıfırlayamayız ama gelişmeyi akılcı olarak planlayabiliriz” diye konuştu.

“Akılcı planlama, uygulama ve denetleme gerekli”

İşin sadece planlama yapmakla bitmediğini, akılcı planlamanın yine akılcı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Denetim mekanizmalarını da işleterek uygulamanın doğru yapılıp yapıldığını da denetleyebilmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İmar Yasası’na göre, her beş yılda bir yapılanları gözden geçirme ve revize etme imkanı olduğunu belirterek, revize aşamasına gelindiğinde o güne kadar elde edilen tecrübelerden de doğru yararlanılarak, imar planlarının kamu yararına iyi yönde revize edilebilmesi gerektiğini kaydetti.

Bazı rant kararları nedeniyle imar planlarındaki revizyonların her zaman kamu yararına olmadığını, kamu yararının tersine de yapıldığını anlatarak, buna, kendi belediye başkanlığı döneminde yapılan Lefkoşa İmar Planı’nda daha sonra yapılan bazı değişiklikleri örnek gösteren Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa İmar Planı’nda yapılan bazı değişikliklerin iyi ve doğruya değil yanlışa yönelik olduğunu, bunun sancılarının bugün yaşandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yeniboğaziçi’nden Karpaz burnuna kadar olan bölgenin, iyi planlanarak iyi korunması durumunda gelişmenin en güzeline layık bir bölge olduğunu belirterek, “Yeter ki kamu yararını, toplumsal çıkarı her zaman her şeyin üstünde tutalım. Bu bölge çok özellikli bir bölge” dedi.