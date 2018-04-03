11 üniversite için YÖK’ten 10 uzman geldi

Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim veren 11 üniversite, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün yakın markajına alındı. YÖK’ten gelen 10 uzman, 20 Mart ila 23 Mart tarihleri arasında üniversiteler ile ilgili yoğun mesai yaptı. Uzmanlar, DAÜ, UKÜ, YDÜ, GAÜ, LAÜ, UFÜ, KİÜ,KISBÜ,KAÜ,KSTU ve GÜ’yi denetledi, kimi üniversitelerde bazı eksiklikler tespit etti.

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim veren 11 üniversite, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün yakın markajına alındı.

YÖK’ten gelen 10 uzman, 20 Mart ila 23 Mart tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Kıbrıs İlim Üniversitesi(KİÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Girne Üniversitesi (GÜ), Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ), Kıbrıs Amerikan Üniversitesi(KAÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ), Uluslar arası Final Üniversitesi (UFÜ) ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni (KSTU) denetledi.

2013 yılında YÖK ve YÖDAK arasında imzalanan uluslar arası anlaşmaya rağmen; üniversiteler ilk kez hem mali yönden hem de eğitim açısından mercek altına alındı.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof.Dr. Akile Büke, yapılan denetimler sonucunda bazı eksikler tespit edildiğini, bu konuda hazırlanan raporların YÖK’ten 3, YÖDAK’tan 2 kişi olmak üzere 5 kişilik heyet tarafından değerlendirileceğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Büke, bu ay içerisinde gerçekleşecek toplantı sonucunda nihai kararın verileceğini dile getirse de raporların detayları ile ilgili bilgi paylaşmadı.

“Şu anda kapatılan bir bölüm yok. Ancak tespit edilen eksiklikler var.” diyen Büke, “Bizim de gittiğimiz üniversitelerde eksiklik tespit ettiğimiz noktalar vardı, süre tanıdık. Ama öyle eksiklikler oluyor ki kapatılmasını gerektirir. O da ayrıca Komisyonu’nun birlikte vereceği bir karardır.” dedi.

“1 üniversiteye uyarı verildi, 2 üniversitenin öğretime başlama izni askıya alındı”

Öte yandan Büke, geçtiğimiz yıl başlayan, bu yıl da devam eden YÖDAK denetimlerinde ise iki üniversitenin öğretime başlama izninin askıya alındığını, bir üniversiteye ise bu yıl içerisinde uyarı verildiğini açıkladı, bu konuda yaptırım uygulanan üniversite isimlerini ise paylaşmadı.

Öğretime başlama izni alan iki üniversitenin verdikleri taahhütlerin gerisinde kalmaları nedeniyle izinlerinin askıya alındığını söyleyen Büke, ‘uyarılan’ üniversitenin ise öğretime başlayan bir üniversite olduğuna dair bilgi verdi.

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ise YÖK ve YÖDAK tarafından yapılan ortak denetimden Eğitim Bakanlığı’nın da bilgisi olduğunu söyledi, hazırlanan raporun henüz ellerine ulaşmadığını kaydetti.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof.Dr.Akile Büke:

Üniversiteler ilk kez denetlendi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof.Dr.Akile Büke, YÖK ile belirlenen ortak kriterlere yönelik üniversitelere hem tablolar hem de doldurmaları için bazı belgelerin gönderildiğini dile getirdi, yapılan ilk incelemelerin ardından YÖK tarafından gönderilen 10 uzmanın, 11 üniversiteyi denetlediğini kaydetti.

Üniversitelere yapılan denetimlerin; 2013 yılında YÖDAK-YÖK arasında imzalanan uluslar arası protokol gereği YÖK ile ortaklaşa yapıldığını belirten Büke, söz konusu protokolün bugüne kadar hayata geçirilemediğini de açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Büke, üniversitelerin ilk kez hem mali hem de eğitim açısından denetlendiğine de dikkat çekti.

“Bazı eksikler tespit edildi, son sözü heyet söyleyecek”

YÖDAK içerisinde eğitilmiş eleman olmaması nedeniyle denetimlerin YÖK’ten gelen uzmanlar tarafından, 20 Mart-23 Mart tarihlerinde yapıldığını ifade eden Büke, süreçle ilgili bilgi verdi.

Büke, denetçilerin hazırlayacağı raporların YÖK’ten 3, YÖDAK’tan ise 2 kişiden oluşan 5 kişilik heyet tarafından bu ay içerisinde yeniden ele alınacağını ve son kararın verileceğini açıkladı.

YÖK denetimleri sonrasında şu anda hiçbir üniversitede herhangi bir bölümün kapatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ancak bazı eksikler tespit edildiğini ifade eden Büke, heyetin yapacağı incelemenin ardından izlenecek yolun belirleneceğini söyledi.

Büke şöyle konuştu: “Şu anda kapatılan bir bölüm yok. Ancak tespit edilen eksiklikler var. Bizimde gittiğimiz üniversitelerde eksiklik tespit ettiğimiz noktalar vardı, süre tanıdık. Ama öyle eksiklikler oluyor ki kapatılmasını gerektirir. O da ayrıca Komisyonu’nun birlikte vereceği bir karardır.”

Büke, geçtiğimiz hafta da yeni açılacak bölüm, fakülte ve programları görmek için YÖK’ten 3 uzmanın ülkeye geldiği bilgisini de paylaştı.

Geçtiğimiz yılki denetimler…

YÖDAK olarak yükseköğrenimdeki denetimlere geçtiğimiz yıl başladıklarını söyleyen Büke, o dönemde ilk nazarda Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, ardından da Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin incelendiğini söyledi.

Büke, yapılan denetimlerde üniversitelerin genel programlarının incelendiğini, eksik programlarının olup olmadığına bakıldığını dile getirdi, üniversiteleri hem YÖK hem de EUA gibi uluslar arası kuruluşlarının dış değerlendirme süreçlerine hazırlamak adına denetlediklerini ifade etti.

‘Küçük’ üniversitelerin tüm programlarının, ‘büyük’ üniversitelerinin ise lisansüstü programlarının yani yüksek lisans, doktora, enstitü ve araştırma merkezlerinin değerlendirildiğini söyleyen Büke, fakülte kuruluşlarında da üniversitelerin ziyaret edildiğini kaydetti.

Büke, eksikliklerin tespit edilip, üniversite yönetimleri ile paylaşıldığını, söz konusu unsurların giderilmesinin ardından açılışların yapıldığını belirtti.

“2 üniversiteye öğrenime başlama izni askıya alındı, 1 üniversite uyarıldı”

Yapılan denetimlerde iki üniversitenin öğretime başlama izninin askıya alındığını, bir üniversiteye ise bu yıl içerisinde uyarı verildiğini açıklayan Büke, bu konuda yaptırım uygulanan üniversite isimlerini ise paylaşmadı.

Büke, öğretime başlama izni alan iki üniversitenin verdikleri taahhütlerin gerisinde kalmaları nedeniyle izinlerinin askıya alındığını, ‘uyarılan’ üniversitenin ise öğretime başlayan bir üniversite olduğuna dair bilgi verdi.

Süreçle ilgili de konuşan Büke, ‘uyarılan’ üniversitelerin taahhütleri yerine getirmemesi halinde öğretime başlama izninin askıya alınabileceğine, askıya alınan izinlerin ise 1 yıl sonra belli aşamaların kaydedilmesi halinde öğretime başlama izninin iptal edebileceğine değindi.

Büke, yüksek öğretim alanı açısından önlerinde zorlu bir süreç olduğunu da ifade etti.

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler:

“Denetim, üniversitelerin standart ve kalitesini yukarıya çekmek amacı taşıyor”

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ise YÖK ve YÖDAK tarafından yapılan ortak denetimden Eğitim Bakanlığı’nın da bilgisi olduğunu söyledi, hazırlanan raporun henüz ellerine ulaşmadığını kaydetti.

Öztürkler, her iki kurum arasında yapılan çalışma sonrasında üniversitelerin nasıl denetleneceğine yönelik kriterler tablosunun hazırlandığını ifade etti.

Yapılan denetimin bir ilk olma özelliğini taşıdığını, üniversitelerin standart ve kalitesini yukarıya çekmek amacı taşıdığını dile getiren Öztürkler, ceza verme açısından değil, yönlendirme ve daha iyiye taşıma anlamında hareket edildiğini kaydetti.

Öztürkler, yükseköğretimde 1-1,5 yıldır denetimlerin yapıldığını, eksik bulunan yönlerle ilgili uyarılar yapıldığını da sözlerine ekledi.



