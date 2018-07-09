11 Temmuz Basın Günü resepsiyonla kutlanıyor

Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü’nde, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği resepsiyon düzenliyor.

11 Temmuz Basın Günü töreni Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası’nın müziklerle eşlik edeceği resepsiyona KTGB üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dahil devlet ve hükümet yetkilileri ile Kıbrıs’ta bulunan yabancı ülke büyükelçileri ve Kıbrıs’ın güneyinden gazeteciler de katılacak.

Resepsiyonda, konuşmaların ardından Kıbrıs Türk basınına 25 yıldan fazla hizmet vermiş 11 kişiye daha Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri verilecek.

Bu yılki 11 Temmuz resepsiyonunda Gazetecilik Meslek Onur Ödülü alacak kişiler şunlar:

“Harid Fedai, Ülkü Sarıkamış, Hasibe Kısacık, Nevzat Adil, Kemal Gökdel, Hüseyin Kamalı, İzzet Volkan, Eralp Adanır, Nilgün Olgaçer, Selim Kumbaracı ve Serhat İncirli”

Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe sıfatını taşıyan Saded gazetesi, Ahmet Emin Efendi tarafından 129 yıl önce 11 Temmuz 1889’da yayımlanmaya başlanmıştı. Haftalık çıkarılan ve sadece 16 nüsha yayımlanan gazete, 14 Kasım 1889’da yayınına son vermişti.