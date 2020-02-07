11 milyon TL sigorta borcu, 582 mağdur çalışan ve GAÜ hastanesi!

Girne Amerikan Üniversitesi’nin, 2017’nin Kasım ayından beri ödemediği sosyal sigorta primleri 11 Milyon TL’yi buldu… Geçtiğimiz Hükümet döneminde gündeme gelen ‘Sosyal Sigorta borcuna karşılık, GAÜ’nün inşaat halindeki hastanesinin devlete devri’, yeniden gündeme alındı.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden alınan bilgiye göre, 582 personelin primleri neredeyse 2 buçuk yıldır ödenmiyor. GAÜ’nün inşa halindeki hastanesinin, devlete verilmesi için protokol hazırlandığı ve Bakanlar Kurulu’na sunulacağı belirtildi…

Dila ŞİMŞEK

Girne Amerikan Üniversitesi’nin, 2017’nin Kasım ayından beri ödemediği sosyal sigorta primleri 11 Milyon TL’yi buldu…

Geçtiğimiz Hükümet döneminde gündeme gelen ‘Sosyal Sigorta borcuna karşılık, GAÜ’nün inşaat halindeki hastanesinin devlete devri’, yeniden gündeme alındı.

YENİDÜZEN’e açıklamada bulunan Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven, 582 çalışanın ödenmeyen primlere nedeniyle mağdur olduğunu belirtti.

GAÜ’ye gereken tüm hatırlatmaların ulaştırıldığını ifade eden Avseven, “GAÜ zaman zaman gelip, bazı çalışanlarının yatırımlarını yapıyor, ancak net bir rakam vermek mümkün değil çünkü bunlar çok düzensiz… Özellikle kışta çalışan sayısı artarken, yazda düşüyor” şeklinde konuştu.

Avseven, yakın zamanda uygulanacak, sosyal sigorta affına işaret ederek, geriye dönük ödeme yapılmasını umduğunu belirtti. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacağını ifade etti.

Verilen rakamların genel çalışan sayısı olduğuna değinen Avseven, özellikle 2019’un Ağustos ayından beri rakamlarda belirsizlik olduğunu, bazı ödemeler yapılırken işletmedeki çalışanların büyük bir kısmının yıllardır sosyal sigorta primlerinin ödenmediğine işaret etti.

GAÜ Rektörü Serhat Akpınar, inşa halindeki hastanenin devlete verilmesi ile ilgili YENİDÜZEN’e açıklamada bulunarak, “Mahsuplaşma olarak devir süreci değerlendirilecek” dedi.

Akpınar: “Sosyal yatırımlardaki geriliğimiz karşılığında devlete hastaneyi vereceğiz”

Akpınar, ekonomik durgunluk nedeniyle, GAÜ’nün sosyal yatırımlar konusunda ‘geriliği’ bulunduğunu ifade ederek, Maliye Bakanlığı ile çalışıldığını ve hastanenin devlete verilmesi hakkında ortak bir kabul olduğunu kaydetti.

Akpınar şu şekilde konuştu: “Bildiğiniz üzere Hükümetimizle yapılan görüşmeler süresince GAÜ Hastanesinin Devletimizin bünyesinde Halkımızın hizmetine açılması konusunda ortak bir kabul oluşmuştur. Şu an halen Maliye Bakanlığımız değerlendirmeler üzerinde çalışmaktadır. Tarafımıza yapılacak davet sonrası bir esasa bağlanması hedeflenmektedir. Üniversitemiz ülke olarak içerisinden geçiyor olduğumuz ekonomik recession döneminde Sosyal yatırımlar konusunda geriliği bulunmaktadır. Devir süreci değerlendirmeler düzeyinde mahsuplaşma şeklinde planlanmıştır”

Sağlık Bakanı Pilli: ‘Protokol hazırlandı, Bakanlar Kurulu’na sunulacak

Öte yandan YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, GAÜ’nün inşa halindeki hastanesini devlete vermesi karşılığında borcun bir kısmının silineceği ile ilgili, Maliye Bakanlığı’nın protokol hazırlandığını ve Bakanlar Kurulu’na sunulacağını kaydetti.

Bir süredir GAÜ’nün 2014’te temelini attığı, 2015’te bitirilmesi hedeflendiği halde 2016’ya sarkan ve hala tamamlanamayan GAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin “ödenmeyen borçlardan dolayı devlete verileceği” konuşuluyordu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da, GAÜ’nün devlete olan borçlarına karşılık Girne’de Florence Nightingale Hastanesi ile birlikte projelendirdiği yarım inşaat hastane binasının Bakanlığa devredileceğine ilişkin ifadeleri basına yansıdı.

Bakanlar Kurulu’ndan imza için bu hafta yetki alacağı kaydedilirken, hastanenin yaklaşık 10 bin metre kare büyüklüğünde olduğunu; 120 yatak kapasitesine ve 18 yoğun bakım ünitesine sahip olduğu da belirtiliyor.

“GAÜ’nün inşa halindeki hastanesi oldukça iyi”

Pilli, GAÜ’nün sosyal sigorta borcu olduğuna ve hastaneyi devlete vererek anlaşma sağlanabileceğine işaret etti. Pilli, “Girne çok kalabalık bir turizm kenti… Bildiğiniz gibi hastanemiz yeterli değil, artan nüfusa cevap vermiyor. GAÜ’nün inşa halindeki hastanesi oldukça iyi, 130 yatak kapasiteli ve yoğun bakımı da var. Sağlık kurallarına uygun, Bakanlığa verilirse kısa sürede inşasını bitireceğiz. Böylelikle ülkemize de bir hastane kazandırmış olacağız” dedi.

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim: “Hastane atıl duracağına topluma kazandırılabilir”

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, GAÜ’nün inşa halindeki hastanesinin, devlete olan borçları karşılığında verilmesinin kendi dönemlerinde çalışıldığını ifade ederek, “Hastanenin 3’te biri tamamlanmıştır. Tabii GAÜ’nün devlete olan tüm borçlarının iyice hesaplanarak doğru bir tutarın oluşturulması gerekiyor, çünkü sosyal sigortalar dışında vergi ve vakıflara olan borçlar da var… Hastaneyi ben iki kez gezdim, yoğun bakımı da mevcuttur ve Girne’nin yükünü rahatlatabilecek bir hastanedir” şeklinde konuştu.

Hastanenin atıl şekilde duracağına, devlete ve topluma kazandırılabileceğine vurgu yapan Besim, hükümetin ömrünün yetmemesi nedeniyle bu çalışmasını tamamlayamadığını, ancak yapılmasını umduğunu kaydetti.

GAÜ, ‘aftan’ yararlanarak borçlarını temizleyebilir…

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, 2019’un Ekim ayında, kendinin veya çalışanlarının sigorta primini ödeyemeyen işverenler için ikinci bir affın yolda olduğunu, affın 2000-2019’u, 19 yıllık geriye dönük dönemi kapsayacağını açıklamıştı.

Hastanenin temeli 2014’te atılmıştı…

2014 yılının Temmuz ayında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) uzun zamandır hayata geçirmeyi planladığı yeni hastane ve sağlık merkezleri için düğmeye basmıştı. Özelde Girne, genelde de tüm adaya çeşitli ve farklı sağlık hizmeti vermeye hazırlanan GAÜ, hazırladığı projesinin temellerini en geç Haziran 2015’de atmaya hazırlandığını açıklasa da, tarih epey geçmişti. 2016’nın Şubat ayında GAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acıkacağı kaydedilirken, GAÜ Tıp Fakültesi’nin düzenlediği basın toplantısı, basının yoğun katılımı ile hastane inşaat alanında gerçekleştirilmişti. Tüm bunlara rağmen hastane hiçbir zaman açılmamıştı.