Soru bu: Emlak vergileri ile 11 milyar sterlin toplar mıyız?

Milyar dedim.

Hem de sterlin.

Türk Lirası karşılığını hesaplamaya dermanım yok.



* * *



“Bu ne” diyeceksiniz.

Uzmanlar “ortalama” bir hesap yapmışlar.

“Kıbrıslı Rumlara ait mülklerin tümünü tazmin etmemiz gerekse kaç para isteriz” diye.

Böyle bir rakam çıkmış.



* * *



Şu günlerde etrafımda en çok duyduğum söylenme şu:

“Önlerine gelene, hem de hiçbir karşılık olmadan Rum mallarını dağıttılar, bedelini niye biz ödeyelim.”

Birkaç saptamam var.

Bir…

“Rum malı”na sahip olanların neredeyse tamamı kendi payına düşenin “hakkı” olduğuna inanıyor.

Bir “haksızlık” varsa, bunun “diğerleri” olduğuna inanıyor.

İki…

Hiçbir mal almayanlar ya da Türk mülkünde yaşayanlar daha da çıldırıyor: Bize ne?

Üç…

Balı tutup parmağını yalayan ganimet zengini açıkgözlerle, ihtiyaç sahibi yurttaşlar birbirinden ayrılmıyor.

Dört…

Şu gerçek unutuluyor –ki sevgili Rebecca Bryant da çok güzel anlattı- hepimiz senelerdir Kıbrıslı Rumlardan kalan okullarda okuyor, iş yerlerinde çalışıyor, kamusal alanları kullanıyor, otellere iş yapıyor, fabrikalarda üretiyor, başkalarına ait bir mülk üzerinde “devletçilik” oynuyoruz.

Ortağız!



* * *



Peki “iki devletli masallar ortaklık hükümeti” bu yasa tasarısını niye şimdi gündeme aldı?

Hele de “seçim” zamanı.

Hayatta böyle bir “zamanlama hatası” yapmazlardı (!)

Bilgim yok ancak sezgim şu:

Türkiye’de evvelki hafta sessizce imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması “tadilat paketi”nin bir koşulu da bu.



* * *



Daha birkaç hafta önce Kitrea’daki (Değirmenlik) bir mülkle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yine Türkiye’yi mahkum etti.

Bu defa tazminatı ödemek zorunda kaldık.

Niye?

Çünkü Avrupa’da “ödemiyorlar” şikâyetleri fazlaca birikti.

Böyle giderse “komisyon” da ortadan kalkacak.

Kitrea’da 1.798 dönüm yer için 428 bin sterlin ödendi.

Sizce kim ödedi?

(Unutmadan Kapalı Maraş’la ilgili bekleyen dava sayısı 280!)



* * *



Yeniden anımsatalım.

Adanın kuzeyinde 1 milyon 453 bin dönüm Kıbrıslı Rum malı var.

Kıbrıslı Türklerin güneyde bıraktığı mallar 2009’da 541 bin dönümdü, ancak, Avrupa İstatistik Dairesi’nin son verilerine göre 455 bin dönüme düştü.

86 bin dönüm el değiştirdi, kim sattı, kim satmadı, bilen de yok.

Hani “orada ya da burada fark etmez hepsi bizim” yüzsüzlüğü!..

* * *

Kıbrıslı Rumların güncel verilerle ‘Taşınmaz Mal Komisyonu’na kuzeydeki mülkleri için 6 bin 663 müracaatı var.

Şu ana dek sonuçlandırılan dosyaların karşılığı ödenmesi gereken tazminat 304 milyon 78 bin sterlin.

Ödenebilen 204 milyon Sterlin.

Uzlaşılan dosyalar için dahi bir 100 milyon sterlincik daha gerek!

Böylece de toplam mülkler içerisinde % 2’nin sorununu çözmüş olacağız.

Kalacak geriye yüzde 98’cik!

* * *

1 milyon 453 bin dönümün henüz 18 bini için çözüm üretilmiş.

Velhasıl…

“Emlak Vergisi”nin % 15’inden alıp da taşınmaz mal komisyonuna aktarmak da bir yere kadar…

Ne sormuştuk en başta: 11 milyar sterlin toplar mıyız?

Yoksa…

Aklın yolunu mu toplarız yerden gökten bir yerden…

Barış gibi…

Ortaklık gibi…

“Birleşik Kıbrıs” gibi…



