11 Meşale Festivalinde muhteşem final

Dikmen Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen 11 Meşale Festivali sona erdi.

Gecede ilk olarak Dikmen Gençlik Merkezi Halk Dansları gruplarının halk dansları gösterileri yer alarak büyük ilgi gördü.

Gecede kapanış konseri ile Grup SOS sahnede yer alarak birbirinden güzel seslendirdiği parçalar ile katılımcılara muhteşem bir gece yaşattı.

Gecenin sonunda ise her yıl geleneksel hale getirilen ve bu yıl Dikmen Yoğurtları sponsorluğunda düzenlenen tavla turnuvasında dereceye girenlere ödülleri taktim edilerek 11 Meşale Festivali sona erdi.

Dikmen Yoğurtları sponsorluğunda Tavla Turnuvasında dereceye giren isimler ise şöyle:

1’inci Hasan Özerol

2’inci Hüseyin Göksoylu

3’üncü Sezai Bayraktar

4’üncü Tahir Sancak