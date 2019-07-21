11 Meşale Festivali sona erdi…

Dikmen Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen 11 Meşale Festivali, muhteşem dans gösterileri ve konserlerle sona erdi.

Dikmen Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen 11 Meşale Festivali muhteşem dans gösterileri ve konserlerle sona erdi.

Gecede ilk olarak Grup Otantik sahne alarak seslendirdiği Kıbrıs şarkılarıyla, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecede Dikmen Gençlik Merkezi Halk Dansları küçük, orta ve büyük grup ekiplerinin dans gösterileri yer alırken, gecenin sonunda Grup Pass Note’un seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla festival sona erdi.

11 Meşale Festivali kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda Kuşappi Et Salonu sponsorluğunda düzenlenen tavla turnuvasında, kıyasıya mücadele eden katılımcılar arasında dereceye girenler belli oldu.

Tavla turnuvasında 1’inci Doğan Aktaşlı, 2’inci Mesut Bozlar, 3’üncü Bilal Uğurel ve 4’üncü Ahmet Şah olarak belirlenerek kupa ve ödüllerini aldılar.