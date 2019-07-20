11 Meşale Festivali Dikmen’de devam ediyor…

Dikmen Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen 11 Meşale Festivali çeşitli dans gösterileri ve konserlerle devam ediyor.

Gecede ilk olarak YDÜ Dance Team, Zumba With Destine, İki Toplumlu Müzik ve Dans Derneği, gösterileri yer alarak büyük ilgi gördü.

Gecenin sonunda Lütfiye Özipek sahne alarak seslendirdiği şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

11 Meşale Festivali kapsamında 20 Temmu akşamı Dikmen Gençlik Merkezi Halk dansları ekibi gösterileri, Grup Otantik ve Grup Pass Note konserlerinin ardından festival sona erecek.