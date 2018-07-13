11. Meşale Festivali bu yıl 13-21 Temmuz'da

Dikmen Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen 11 Meşale Festivali bu yıl 13-21 Temmuz tarihlerinde yapılıyor.

Konuyla ilgili Dikmen’de Dikmen Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Bu yıl 11 Meşale festivali’nin 9. Yılındayız. Dikmen Belediyesi olarak böylesine büyük bir organizasyona bir kez daha imza atmak bizler için gurur kaynağıdır. Dikmen Belediyesi’ne bağlı 11 köyü simgeleyen 11 Meşale Festivali bu yıl 9 gün boyunca sürecektir.

Festivalimizi, bölgemizdeki bir çok köyde etkinlikler düzenleyerek başlatıyoruz. Etkinliklerimizin ardından ise Dikmen’de 4 gece sürecek olan konserlerimiz programımızda yer almaktadır.

Dikmen Belediyesi olarak halkımıza sunmuş olduğumuz hizmet tabii ki sınırlı alanlarla kalamazdı. Son yıllarda Gençliğe ve spora verdiğimiz desteğin yanında kültür ve sanat alanında ise projelerimiz artarak sürecektir.

Dikmen Belediyesi olarak her yıl festivalimizi geliştirmek ve halkımızın beklentilerine göre festivalimizi şekillendirme arzusundayız.

11 Meşale Festivali 9. Yılına girerken festivalimize destek veren tüm sivil toplum örgütlerine ve değerli sponsorlarımıza teşekkür ederiz.

Birbirinden renkli etkinliklerin ve Kıbrıs’ın en değerli gruplarının sahne alacağı festivalimize tüm halkımızı davet eder herkese toplantıya katılımından dolayı teşekkür ederim dedi.

Festival kapsamında Etkinlikler

13 Temmuz’da Dağyolu köyünde Kıbrıs Gecesi

14-15 Temmuz’da Dikmen’de son 2 yıla damgasını vuran Sokak Basketbolu Dikmen köy meydanında yaklaşık 50’ye aşkın takımın katılımıyla gerçekleşecektir.

16 Temmuz akşamı Pınarbaşı köyünde Tombala gecesi

17 Temmuz’da Dikmen’de başlayacak Klasik araba yarışı 5 köyde dolaşarak Şirinevler’de son bulacak.

Şirinevler de Klasik Otomobillerin sergileneceği köy meydanında gece boyu yarışmalar ve gösteriler gerçekleşecek ve gece sonunda ise Grup Türbilans Şirinevler de sahne alacak.

Etkinlikler sonrası festival tüm hızıyla devam edecek.

18 Temmuz’da Muhteşem bir gala ile Festival Dikmen’e taşınıyor.

Gala gecesi festival korteji ile başlayarak, festival alanına giriş yapılacak.

Sahnede ilk olarak Kıbrıs Genç Tv’nin canlı olarak yayınlayacağı Devlet Piyangosu çekilişi ile gerçekleşecek çekilişin hemen ardından Jokerbrass grubunun müzikleri, ülkemizi yurt dışında da temsil eden ve bir çok başarısı olan Nev Fitnes’in grupları özel gösterisi ile sahnede yer alacak.

Çok yüksek tempoda gerçekleşecek olan gala gecesinde bu seferde yurt dışından bir konuk bulunuyor.

Türkiye’nin Yetenek Sizsiniz Yarışmasının Finalistlerinden Fire Storm ateş şov gösterisi olacak.

Gecenin son performansı ise bu yılın O ses Türkiye Şampiyonu Lütfiye Özipek sahnede yer alacak

19 Temmuz da akşamı ilk olarak ülkemiz sanatçılarından Saffet Anibal ve ardından Zeki Karahanoğlu sahne alacak.

20 Temmuz da Kango Jumps gösterisi, Ydü Dans Team, Golden Stip dans gösterisi ve gecenin sonunda Grup Frekans sahne alacak.

20 Temmuz da aynı zamanda festival alanında tavla turnuvası gerçekleşecektir.

21 Temmuz da final gecesinde ise Dikmen Gençlik Merkezi Halk Dansları gruplarının gösterilerinin ardından Grup SOS ile festival son bulacak