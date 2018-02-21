11 Kıbrıslı Türk’ün ölüm nedenleri araştırılıyor

Kıbrıs Rum polisi ‘63-‘67 döneminde ölen 11 Kıbrıslı Türk’ün ölüm nedenlerini araştırıyor

Yazılı açıklamaya göre, 11 Kıbrıslı Türk’ün kemikleri 2011-2013 yıllarında Kıbrıs Kayıplar Komitesi tarafından yapılan kazı araştırmalar sırasında Kapedes, Konya (Baf’ta), Livera (Girne) ve Hulu (Baf’ta) bulundu ve DNA yöntemi ile kimlik tespiti yapılmıştı.

Kıbrıs Rum polisi, kalıntıları bulunan 11 kişinin ailelerinin arıyor, bilgisi olanların Lefkoşa’da bulunan Polis Müdürlüğündeki Suç Önleme Dairesi’ne ifade vermeleri istendi.

Açıklamada 11 kişinin bilgileri de veriliyor:

Kıbrıs Rum Polisi, adı geçen Kıbrıslı Türklerle ilgili bilgisi olanların Suç Önleme Dairesi ve sorumlu memurlarla görüşme amacıyla 00357-22808097 ve 00357-22808531 telefon numaralarından temasa geçebileceklerini de duyurdu.

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