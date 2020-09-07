“11 Eylül'e kadar süre, veya genel grev”

Sendikal Platform, ülkeye tüm ülkelerden girişlerin 14 gün boyunca tamamen durdurulması, sonrasında da gelecek herkesin 14 günlük karantinada kalması dahil 4 maddelik önlem talep etti. Hükümete cumaya kadar süre tanıyan Sendikal Platform genel grev dahil her türlü yasal eylem hakkını kullanacağını duyurdu.

Sendikal Platform, bugün öğleden sonra Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nda toplantı yaptı.

4 maddelik önlem talebi şöyle açıklandı:

“Bulaşı artıracak kalabalıklar (dershaneler, kreşler, etütler, düğünler, konserler, eğlence mekanlarındaki toplu etkinlikler vb.) derhal durdurulmalı ve denetim yapılmalıdır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirlediği kategorideki tüm ülkelerden girişler 14 gün boyunca tamamen durdurulmalıdır. Bu süre sonunda giriş yapan herkes 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmalıdır.

Hastanedeki Pandemi Ekibi ve Filyasyon Ekibi talepleri doğrultusunda güçlendirilmeli, destek ekipler oluşturulmalıdır. İlçelerde genişletilmiş rastgele (random) testler artırılmalıdır.

Ülke güvenli hale gelene kadar Kamu ve Özel Sektör çalışanları hak kaybına uğramadan seyrekleştirilerek, rotasyon usulü ile çalıştırılmalıdır. Okulların açılması Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul’unun bilimsel görüşleri doğrultusunda olmalıdır.”