11 Ekim’de yerel ara seçim de yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), boşalan Mağusa ilçesinde 4, Girne ilçesinde 12 ve İskele ilçesinde 6 olmak üzere toplam 22 ihtiyar heyeti üyeliği için Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasının yapılacağı 11 Ekim’de ara seçim de yapılacağını duyurdu.

YSK’nın duyurusuna göre ara seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması için hazırlanan takvim kullanılacak ve ara seçimlerin başlangıç günü 12 Ağustos, oy verme günü de 11 Ekim 2020 olacak.

Yerel ara seçimin Mağusa ilçesinde Tatlısu/Yalı Mahallesi için 4 ihtiyar heyeti üyeliği; Girne İlçesi’nde Girne/Zeytinlik Kesimi Mahallesi, Girne/Zeytinlik Köy Mahallesi ve Lapta/Alemdağ için 4’er ihtiyar heyeti üyeliği; İskele ilçesinde Dipkarpaz/Ersin Paşa Mahallesi ve Dipkarpaz/Sancar Paşa Mahallesi için 3’er ihtiyar heyeti üyeliği için yapılacağı kaydedildi.