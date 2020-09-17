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17 Eylül 2020
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11 Ekim Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde sandığa giderek oy vermeyi düşünüyor musunuz?
Evet, mutlaka seçime katılacak, oy vereceğim.
Hayır, sandığa gitmeyecek, oy vermeyeceğim.
Sandığa gidip gitmeyeceğime Covid-19 salgının o günkü durumuna göre karar vececeğim.
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