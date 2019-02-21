11. Buluşma

Cyprus Friendship Programı (Kıbrıs Arkadaşlık Programı) 11. kez başvuru kabul ettiğini duyurunca aklıma geldi;

Biz de 2016 yılında kızımız İlsu’yu göndermiştik Amerika’ya…

O zaman da yazmıştım ama yeniden başvuru nedeniyle ben de yeniden yazıyor ve hatırlatıyorum; Program çok güzel ve çok önemli…

İki toplumdan 15-18 yaş arasındaki gençler adadan uzakta hem de çok uzakta birbirleriyle tanışma imkânı buluyorlar…

Elbette ki Amerika’ya gitmeden önce burada tanışıyorlar, kim kiminle kalacak seçimleri burada yapılıyor ancak ülkelerinden uzakta kalacakları bir ayda tabii ki daha çok tanışma ve birbirlerini anlama imkânı buluyorlar.

Sadece onlar değil… Aileler de tanışıyor ve kaynaşıyorlar… Bizim de öyle olmuştu. Karşılıklı gelişler-gidişler başlıyor… Hatta daha önce Kıbrıs’ın kuzeyine kendince sebeplerle geçmeyen aileler bile bu Program nedeniyle geçmek, görmek, anlamak durumunda kalıyorlar.

Evet, bir aylığına bir Amerikalı ailenin yanında kalıyor gençler ve o aileyle birlikte yaşarken hem partnerlerini hem de başka bir kültürü tanıyorlar… ABD’nin farklı eyaletlerinde ikişerli gruplar halinde Amerikalı ailelerin yanında kalacak gençler, bir evde iki toplumdan olacak şekilde planlanıyor…

Ekipler ortak noktalarda buluştuklarında farklı etkinliklerde öğreniyorlar, eğleniyorlar… Bazı etkinliklerde fikirler paylaşılıyor, görüşler tartışılıyor…

Kıbrıs’taki gençlerin arkadaşlığı ve gençlerin bağlamında iki toplumdan ailelerin tanışıklığı yaşandığı gibi Amerikalı ailelerle de ilişki kurulabiliyor… Belki çocuğunuz ailenin yanında olduğunda, belki de daha sonra…

Örneğin bizde olduğu gibi; Kızımızla, Amerika’da aynı evde kaldıkları Limasollu genç kızın ailesi ve biz kızlarımızın evlerinde kaldığı Amerikalı aileyi misafir ettik bir süreliğine…

Program bitişinde bazı Amerikalı aileler de gençlerle birlikte geldiler… Amerikalı anne ve kızı Kıbrıs’ta misafir oldu… Birkaç gün Limasol’da, birkaç gün Girne’de… Tabii Limasol ve Girne ile kalmıyor misafirlik… Kendi ülkelerindeki konukseverliklerinin karşılığı yarıdan ikiye bölünmüş Adamız’da verilmeye çalışılıyor…

Farklı bir lezzet, farklı bir duygu… Onlar yoruluyor, siz yoruluyorsunuz ama öyle bir mutlu yorgunluk ki! Kısa bir misafirlik olsa da ülkelerine döneceklerinde karşılıklı dolan gözler… Ve hiç bitmeyen yazışmalar…

Kıbrıs’ın iki yarısında aranan yakınlaşma Amerika’ya kadar uzanıyor… O yüzden de bu tecrübeyi yaşamak gerek. O günlerde de, ondan sonraki günlerde ve yıllarda da unutamayacağınız bir anı olarak kalacaktır.

Tabii ki başvurunun basit de olsa bazı kriterleri var ama uygun olanlar için bu tecrübe hem çocuklar hem de aileler tarafından yaşanmalı.