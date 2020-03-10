Girne’de meydana gelen kadın cinayetinin detayları kan dondurdu. Kızının yaşadığı apartmana giderken takip edilen Elif Lort, saldırganın 11 bıçak darbesi sonucu çevre sakinlerinin bakışları arasında öldürüldü.

Saçlarından sürüklediği kadını sokak ortasında vahşice katleden Abdullah Çelik, bir dakika sonra elinde bıçakla yakalandı.

Mahkemede konuşan Polis Zaifer, zanlı Abdullah Çelik’in olay anında 41 promil alkol tesiri altında olduğunu söyledi.

Cinayeti itiraf eden ve duruşmada söz alan Abdullah Çelik "Pişmanım, ona zarar vermek istemedim" dedi.

Lort’un 6 yıl önce boşandığı eski eşi Meriç Bahadi ise olayın şokunu atlatamadı. YENİDÜZEN’e konuşan Meriç Bahadi, yaşadıkları olaya inanamadıklarını, kızının annesinin sokak ortasında vahşice öldürülmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

Bir çocuk annesi Elif Lort, bugün Karşıyaka’da son yolculuğuna uğurlanacak.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, katil zanlısı kadını sokağa kadar kırmızı bir araba ile takip etti, zanlı Çelik’i indiren araç bölgeden uzaklaştı. Polis o aracı ve sürücüsünü arıyor.

Devrim DEMİR

Girne’de Pazar günü sokak ortasında yaşanan korkunç cinayetin ardından detaylar kan dondurdu, kendisiyle evlenmek istemeyen Elif Lort’u öldüren katil zanlısı Abdullah Çelik işlediği suçu itiraf etti.

Cinayet mahalline bir başka sürücü tarafından kullanılan bir araçla geldiği söylenen Abdullah Çelik'in cinayeti “planlayarak” işlediği düşünülüyor.

11 yerinden bıçaklanan Lort’un vücudunun birçok yerinde de sıyrıklar olduğu öğrenildi.

Geniş güvenlik önlemi altında dün sabah Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlı Abdullah Çelik, aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.

Kızının kaldığı apartmana girmek istediği sırada, kadını saçlarından sürükleyen ve acımadan defalarca bıçaklayan katil zanlısının olay yerinden elinden bıçakla koşarak kaçtığı ve polis tarafından o bölgede yakalandığı belirtildi.

Kızı ve boşandığı eşinin kaldığı apartmanın otoparkında defalarca bıçaklanarak öldürülen Lort’un otopsisi dün iki saatte tamamlandı.

Polisin bir arka sokağında vahşet…

Korkunç cinayet Girne Polis Müdürlüğü’nün bir sokak arkasında işlendi. Bölgede birçok kameranın yanı sıra, çok sayıda apartmanın olduğu gözlemlendi.

İstemediği adamın saldırısı sonucu bıçaklanan talihsiz kadının ise yardım çığlığına herkes seyirci kaldı.

Cinayete tanıklık eden bazı vatandaşların ise olayı görüntüleyip sosyal medyada yayması büyük tepki gördü.

Geniş güvenlik önlemi altında dün sabah Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlı Abdullah Çelik, aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.

Lort’un 6 yıl önce boşandığı eşi Meriç Bahadi ise olayın şokunu atlatamadı.

YENİDÜZEN’e konuşan Meriç Bahadi, yaşadıkları olaya inanamadıklarını kızının annesinin sokak ortasında vahşice öldürülmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

Bir çocuk annesi Elif Lort, bugün Karşıyaka’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaçmaya çalışırken yakalandı…

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, zanlı Abdullah Çelik’in ‘Öldürme’ ve ‘Kanunsuz bıçak taşıma’ suçlarından tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, Girne’de Şehit Nahit Hasan Sokak üzerinde saat 21.35 sıralarında bıçaklı saldırı ihbarı aldıklarını ve bir polis ekibinin hemen olay yerine gittiğini kaydetti.

Zaifer, zanlı Abdullah Çelik’in 41 promil alkol tesiri altında kendisinden ayrılmak isteyen Elif Lort’u ekmek bıçağı ile saldırıp birçok yerinden bıçakladığını söyledi. Zanlının olay yerinden koşarak kaçmaya çalıştığı esnada, görevli polis ekibi tarafından bir dakika içinde tespit edilerek tutuklandığını ifade eden Zaifer, Çelik’in verdiği ilk ifadesinde işlediği suçunu itiraf ettiğini belirtti.

“Pişmanım, ona zarar vermek istemedim”

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten Zaifer, alınması gereken çok sayıda ifade ve incelenmesi gereken görüntüler olduğunu söyledi. Zaifer, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan zanlı Çelik, işlediği suçtan ötürü pişman olduğunu ifade ederek, “Pişmanım ben ona zarar vermek istemedim” dedi.

Yargıç Meltem Dündar, olayın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.





Kızına gidiyordu…

"Kırmızı bir araba ile geldi, aracı başkası kullanıyordu"

YENİDÜZEN dün cinayetin yaşandığı bölgedeydi. Kızının ve ayrıldığı eşinin kaldığı apartmanın otoparkında katledilen Elif Lort’un öldürüldüğü yerde polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri dün birçok noktada inceleme yaptı.

Girne Polis Müdürlüğü’nün bir arka sokağında yaşanan korkunç cinayete tanıklık edenlerinde ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Bölgede kalanlar ise, çığlık sesini duyduklarını, ambulans bölgeye gelince dışarı çıktıklarını söyledi.

Girne’de Ayakkabı Dünyası’nda çalıştığı öğrenilen talihsiz kadının, Pazar akşamı yürüyerek kızına gittiği olaydan önce kızıyla telefonda konuştuğu öğrenildi.

YENİDÜZEN’in edindiği başka bir bilgiye göre, katil zanlısı kadını sokağa kadar kırmızı bir araba ile takip etti, zanlı Çelik’i indiren araç bölgeden uzaklaştı.

Polis, kamera görüntülerini detaylı incelemeye alırken, kırmızı aracın ve şoförünün arandığı edinilen bilgiler arasında…

Girne’de pidecilik yapıyordu…

Ülkeye kısa süre önce Afyon’dan çalışmak için geldiği öğrenilen ve Girne’de “pidecilik” yaptığı öğrenilen zanlı Abdullah Çelik, önceki gece işlediği korkunç cinayetin ardından kıskıvrak yakalandı.

Sokak arasında koşarken elinde bıçakla yakalanan saldırganın üzerinde iş kıyafetleri olduğu öğrenildi.

Lort eşinden 6 yıl önce boşandı…

Elif Lort’un 6 yıl önce anlaşamadığı için eşinden boşandığı öğrenildi. 1993 doğumlu bir kız çocuğu olan kadının, Girne’de Ayakkabı Dünyası'nda çalıştığı ve kızı ile sık sık görüştüğü öğrenildi.

Boşandığı eşinin kızı ile birlikte kaldığı apartmana sürekli gittiği öğrenilen kadının, saldırıya uğradığı sıralarda eski eşi ve kızı evdeydi. Bölgeye gelen ambulansın siren seslerinden ürpererek dışarı çıkan İ.M., ise annesini kanlar içinde görünce fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Elif Lort’un 6 yıl önce boşandığı eşi Meriç Bahadi, ülkeye elini kolunu sallayarak girmenin bu kadar basit olmaması gerektiğini savundu ve isyan etti:

“Görenler de kameraya çekti, kimse müdahale etmedi”

Boşandığı eşinin vahşi bir cinayete kurban gitmesinin ardından, Meriç Bahadi dün kızının annesinin otopsi işlemlerinin bitmesi için saatlerce morg kapısında bekledi.

Oldukça üzgün olan Bahadi, cinayetin oturdukları dairenin alt katında işlendiğini ve duymadığı için müdahale edemediği için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Meriç Bahadi, eski eşi ile düşman olmadığını söyledi. Öldürülmeden kısa bir süre önce annesi ile telefonda konuştuğunu ve görüşmek için yanlarına gelmeye çalıştığını ifade eden Bahadi, “Elif’le 6 yıl önce boşandık. Bizim kızımız vardı ve düşman değildik. Cinayetin işlendiği gün kızımızı aradı, iş çıkışı geleceğini söyledi. Ben de bet ofisinde maç izliyordum, çok kalabalık olduğu için evde görmek istedim. Kızım odasında annesini bekliyordu, ben de maç izliyordum. Hiçbir şey duymadık, bölgeye ambulans gelene kadar. Ambulans sesinden kızımla beraber irkildik, odadan çıkan kızım annesinin telefona cevap vermediğini söyleyerek hemen dışarı koştuk” dedi.

“Kadına bunu yapan insan değildir”

24 senelik eşinin, kızının annesinin hunharca cinayete kurban gitmesinin hazmedilebilir bir durum olmadığını, içinin çok acıdığını kaydetti.

Savunmasız bir kadına bu şekilde saldıranın insan olmadığını ifade eden Bahadi, “Bir kadına bunu yapan asla insan değildir. Her gün çeşitli suçlara tanıklık ettiğimiz KKTC’yi hala Türkiye’ye bağlamak istiyor musunuz? Burnumuzun dibinde çok korkunç bir cinayet oldu, kimse müdahale etmedi. Ambulans geldi, dışarı çıkınca polis gördük, kanlar vardı. Ne olduğunu polise sorunca ‘Elif Lort isimli bir kadın bıçaklandı’ denildi. Kızım orda bayıldı. Ben sesleri duymuş olsam inip müdahale edecektim, siyasilere tek söylemek istediğim bu ülke artık bunları kaldırmaz. Bugün kızımın annesinin başına gelen yarın başka bir kadının da başına gelecek. Hayvanı kesmeye çalışırken bir insan bunu başka bir insana yapamaz” dedi.

“Müdahale edemediğim için içim çok acıyor”

Kızının annesinin otopsi sonucunu Lefkoşa Hastanesi Morgunda bekleyen ve oldukça üzgün olan Meriç Bahadi, bir insanın ölümünün bu kadar kolay olmaması gerektiğini söyledi. Ülkeye giriş çıkışlara da dikkati çeken Bahadi, “Kızım çok kötü. Annesiz nasıl yaparım diye feryat etti yüreğim yandı, bu vahşetin kapımın içinde olup duymamak, müdahale edememek içimi çok acıttı. Benim 24 senelik eşimdi, anlaşamadık boşandık. Ben neden öldürmedim? Kıbrıs’ta alışkın olmadığımız birçok olay yaşıyoruz, görüyoruz. Görenler de kameraya çekti, kimse müdahale etmedi. Biri müdahale etseydi, Elif yaşayacaktı. Kadınlar Günü’nde böyle bir olayın yaşanması çok korkunç, Pazar akşamı uyuyamadım. Şimdi o evde kalma fikri bizi ürkütüyor. Yaşama düzenimiz alt üst oldu. Kızımın isteği ile annesini Karşıyaka’da defnedeceğiz” dedi.

Meriç Bahadi, katil zanlısının Perşembe günü gerçekleşecek olan duruşmasına Kadın Örgütleri’nin de katılması gerektiğini vurguladı. Bahadi, Elif Lort’un Kadınlar Günü’nde öldürüldüğünü anımsatarak, “Perşembe günü ben orda olacağım, Kadın örgütlerinin de orda olacağını düşünüyorum” dedi.

Elif Lort’un boşandığı eşi Meriç Bahadi dün saatlerce Morg önünde bekledi, polisten bilgi aldı

Lort’un defalarca bıçaklandığı noktaya bırakılan kırmızı karanfil dikkat çekti

Polis, cinayetin işlendiği apartmanın otoparkında dün yeniden inceleme yaptı

Korkunç cinayet Girne Polis Müdürlüğü’nün bir sokak arkasında işlendi. Bölgede birçok kameranın yanı sıra, çok sayıda apartmanın olduğu gözlemlendi