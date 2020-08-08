11 ay sonra yakalandı

Ülkeye kumar oynamak için geldiği tespit edilen gelen ve casino’da unutulan telefonu çalan zanlı S.K., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, zanlının 7 Eylül 2019 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen Sirkat meselesinden methaldar olduğunu söyledi.

Polis, casino’da kumar oynayan Türkiye'de sakin müşteki Y.Ö’nün kullanımında bulunan 3 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu yanındaki oyun koltuğunda unutup Casino’dan ayrılması üzerine akabinde Casino’ya gelen zanlının bir müddet oyun oynadıktan sonra yanındaki koltuk üzerinde bulunan cep telefonunu alıp ayrıldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının 9 Eylül 2019 tarihinde ülkeden ayrıldığını ve aleyhine tutuklama emri çıkarıldığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ömer Yavuz zanlının 7 Ağustos tarihinde ülkeye giriş yaparken tutuklandığını ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.