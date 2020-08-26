10’u çocuk 19 mülteci tespit edildi

Sadrazamköy-Karşıyaka arasında, tespit edilemeyen bir tekne ile ülkeye giriş yapmak isteyen 5’i erkek, 4’ü kadın ve 10’u çocuk olmak üzere Suriye uyruklu 19 kişinin tespit edildiği belirtildi. Polis, Suriye uyruklu kişilerin sabahın erken saatlerinde PCR testlerinin ardından Lapta Gençlik Kampına yerleştirildiğini açıkladı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.