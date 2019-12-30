Yeni yıl tatili otellere yaradı… Otelciler Birliği’nin açıkladığı yeni yıl tatili doluluk oranlarına göre, toplam 109 üye otelin 27’sinde yeni yıl tatili süresince %100 doluluk yaşanması bekleniyor

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in açıkladığı doluluk oranı beklentilerine göre, yeni Yıl tatili süresince beş yıldızlı büyük tesislerin doluluklarının %81, küçük otellerin dolulukları ise %69 düzeylerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ortalama doluluk oranının ise %75 civarında olacağı düşünülüyor.

27’si %100 dolu!

Otelciler Birliği’nin paylaştığı verilere göre birliğe üye toplam 109 otelin 27’sinde yeni yıl tatili süresince %100 doluluk yaşanması bekleniyor.

Bunun yanında 32 tesisin yeni yıl tatili dolulukları da %60-%99 oranları arasında gerçekleşmesi beklentisi var.

Dolu dolu yılbaşı programları, karşılığını buldu

Yerli sanatçıların yanı sıra, Türkiye’nin sevilen, ünlü sanatçılarının da yılbaşı gecesi sahne alacağı otellerde, eğlence için hazırlanan dolu programlar karşılığını buldu.

Yeni yıla Kıbrıs’ın kuzeyinde girmek isteyen turistlerin yanı sıra, yerli halkın da talep gösterdiği, farklı otellerdeki konaklamaları yılbaşı paket ve programları, otellerin doluluk oranını artırdı.