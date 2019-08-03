107 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı

Amerika’da geçtiğimiz hafta 107’inci doğum gününü kutlayan Louise yaşına rağmen hala güçlü bir bedene sahip. 1912 yılında New York’un Manhattan bölgesinde dünyaya gelen Louise verdiği bir röportajda uzun yaşamanın sırrını açıkladı.

Louise, “107’nin sırrı sanırım hiç evlenmemiş olmam. Sanırım sırrım bu. Kız kardeşim de “keşke ben de evlenmeseydim” diyor”.

Louise hala spor yapmayı, dans etmeyi ve akşam yemeğinden sonra tombala oynamayı seviyor.

Beslenmesiyle ilgili ise Louise, “ ailem bize çok iyi gıdalar verdi, İtalyan yemeğe favorim. Pastayı çok nadir, gazlı içecekleri ise hiç tüketmiyorum” yanıtını verdi.