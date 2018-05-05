1061 ANALİZ 64 İMHA

Tarım Dairesi tarafından yapılan gıda denetimleri, ‘zehirli ürünlere’ geçit vermedi. 2018’inin ilk 5 ayında, hem yerli hem de ithal olmak üzere toplam 1061 kez meyve ve sebze analizi yapıldı, limit üstü kalıntı çıkan 64 ürün imha edildi. İmha edilen 50 numune yerli, 14 numune de ithal ürünlerden alındı.

Ayşe GÜLER

Tarım Dairesi, Ocak ila Mayıs ayları arasında hem yerli hem de ithal olmak üzere toplam 1061 meyve ve sebzeyi denetledi, numunesi alınarak, limit üstü kalıntı çıkan 64 ürün imha edildi.

İçerisinde pestisit tespit edilen 50 numuneyi yerli ürün, 14 numuneyi ise ithal ürünler oluşturdu.

5 aylık derlemeye göre; imha edilen yerli ürünler; marul, domates, dereotu, ıspanak, biber, pazı, taze fasulye, kabak, yeşil çarli biber, kapya biber, maydanoz, asma yaprağı, salatalık, kavun, karpuz, brokoli oldu.

Sofraya girişi engellenen, limit üstü kalıntı bulunan ithal ürünler ise kuru kayısı, yeşilbiber, elma, armut, çeri domates, Trabzon hurması, ayva, kırmızıbiber, havuç, karpuz, çilek, kapya biber, soya fasulyesi küspesi, kiraz, üzüm ve mısır slajı olarak belirlendi.

Yapılan araştırmaya göre; yerli üretim domatesin hemen her ay imha edilen ürünler arasında yer aldığı görüldü.

Bununla birlikte asma yaprağı, biber çeşitleri, taze fasulye de imha edilen yerli ürünlerde başı çekti.

Ülkeye girişi engellenen, içerisinde pestisit bulunan ithal ürünlerde ise biber çeşitleri ve elma ilk sıralarda yer aldı.

Her hafta yapılan analizler, Devlet Laboratuvarı’nda gerçekleştiriliyor, çıkan sonuçların Avrupa Birliği’ne kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesinde değerlendiriliyor.

YERLİ ÜRETİMDE EN FAZLA DOMATES… 5 aylık derlemeye göre; imha edilen yerli ürünler arasında domates, asma yaprağı, biber çeşitleri, taze fasulye başı çekti.

Aylara göre analiz sonuçları…

29 Aralık-2 Şubat…

Yapılan araştırmaya göre; 29 Aralık-2 Şubat tarihleri arasında yerli ürünlerden 250 adet numune, ithal ürünlerden de 127 numune alındı.

Denetimi yapılan 250 yerli ürün numunesinin 27’sinde limit üstü kalıntı çıktı. Analize gönderilen 127 ithal üründen 7’si ise limit üstü kalıntı nedeniyle imha edildi.

Söz konusu dönemde ‘pestisitin’ rastlandığı ithal ürünlerden kuru kayısı, yeşilbiber, elma ve armut imha edildi.

Yerli ürünlerden ise limit üstü çıkan marul, domates, semizotu, dereotu, ıspanak, domates, biber, pazı ve taze fasulyenin sofraya girişi engellendi.

Şubat’ta: 6 üründe limit üstü kalıntı…

2 Şubat sonrasında ise 49 ithal, 71 yerli üründen numune alındı.

Yapılan incelemede ithal ürünlerin hepsi temiz çıktı, numunesi alınan 71 yerli ürünün 6’sında limit üstü kalıntıya rastlandı.

Pestisit tespit edilen taze fasulye, kabak, yeşil çarli biber, kapya biber ve maydanoz imha edildi.

İTHAL ÜRÜNLERDE BİBER VE ELMA!... Ülkeye girişi engellenen, içerisinde pestisit bulunan ithal ürünlerde ise biber çeşitleri ve elma ilk sıralarda yer aldı.

Mart…

Tarım Dairesi ekipleri, yerli ve ithal ürünlerde yaptığı analizlere Mart ayında da devam etti.

Yapılan denetimlerde 215 yerli, 125 de ithal üründen numune alındı.

Analiz sonuçlarında limit üstü kalıntı tespit edilen 10 ithal, 15 de yerli ürün imha edildi.

Limit üstü çıkan ithal ürünler; çeri domates, Trabzon hurması, ayva, elma, yeşil cin biber ve kırmızıbiber oldu.

Yerli ürünlerde ise asma yaprağı, biber, kapya biber, fasulye, ıspanak, biber, salatalık ve çarliston biber de pestisit tespit edildi.

26 Nisan’a kadar…

30 Mart ila 26 Nisan’a kadar yapılan denetimlerde ise 86’sı ithal, 90’ı yerli ürün olmak üzere 176 üründen numune alındı.

5’i ithal toplam 6 ürün numunesinde pestisit bulundu.

Limit üstü kalıntı bulunan ithal ürünler, havuç, karpuz, çilek ve kapya biber olurken, yalnızca yerli üretim domates imha edildi.

27 Nisan-3 Mayıs…

Öte yandan dün açıklanan gıda denetimlerinde, SVS Ticaret Ltd.’e ait ithal kırmızı ve yeşil acı biber ile Mağusa’da Fatma Gül Aykut’a ait domateste limit üstü ilaç kalıntısı bulundu.

İthal kırmızı ve yeşilbiber imha edilecek; Aykut’a ait domates hasadı ise bir sonraki analize kadar durduruldu.

İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, çilek, havuç, biber çeşitleri, soya fasulyesi küspesi, kiraz, üzüm, mısır slajı ve armut çeşitleri olmak üzere 31 numunede 29'u temiz çıktı, 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yerli ürünlerden domates, kavun, karpuz, fasulye, salatalık, brokoli ve asma yaprağı olmak üzere ise 14 numunenin 1’inde limit üstü kalıntıya rastlandı.

FOTO: ARŞİV