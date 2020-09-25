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1046 test yapıldı, 3 pozitif vaka

1046 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1046 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1046 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

 

25 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1046

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3  

Ülke dışından gelen vakalar – yok 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

Yerel vakalar -1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-24 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 163.073    

Toplam Vaka Sayısı- 735 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 545

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 186  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 33   

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 152

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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