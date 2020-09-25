1046 test yapıldı, 3 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1046 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1046 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
25 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1046
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar – yok
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2
Yerel vakalar -1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-24
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 163.073
Toplam Vaka Sayısı- 735
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 545
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 186
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 33
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 152
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1