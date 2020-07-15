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1043 test yapıldı, pozitif vaka yok, bir kişi taburcu edildi

1043 test yapıldı, pozitif vaka yok, bir kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1043 olduğunu, pozitif vakaya  rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1043 olduğunu, pozitif vakaya  rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

 

15 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1043     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok   
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 50.333   

Toplam Vaka Sayısı- 117 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 105

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 8  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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