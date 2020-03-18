103 yaşında Coronavirüs'ü yendi

İran'ın Simnan kentinde 103 yaşındaki bir kadın, yeni tip Coronavirüsü (Covid-19) yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.

Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadının tedavisi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.

Hastanın kimliğini açıklamayan Danayi, "Coronavirüs nedeniyle yaklaşık bir haftadır Simnan Kevser Hastanesi'nde tedavi gören 103 yaşındaki bir kadın hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi." dedi.

Çin'de koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın hastanın da 6 günlük tedavisinin ardından geçen hafta Coronavirüsü yenerek taburcu edildiği açıklanmıştı. Çin'in Vuhan kentinde 100 yaşındaki bir hasta ile İran'ın Bem şehrinde 91 yaşındaki bir hasta da virüsü yenerek iyileşmişti.