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1029 üreticiye, 11 milyon 725 bin 972 TL

1029 üreticiye, 11 milyon 725 bin 972 TL

SÜTEK, mart ayının ilk yarısına ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu. 

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), mart ayının ilk yarısına ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu. 

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Mart döneminde SÜTEK’e süt veren 1029 üreticiye, 11 milyon 725 bin 972 TL ödenecek.

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