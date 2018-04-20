1029 üreticiye, 11 milyon 725 bin 972 TL
SÜTEK, mart ayının ilk yarısına ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), mart ayının ilk yarısına ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Mart döneminde SÜTEK’e süt veren 1029 üreticiye, 11 milyon 725 bin 972 TL ödenecek.
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Etiketler : SÜTEK, Tarım ve Doğal Kaynaklar, süt bedelleri
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