102 firma ve marka indirime katılacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla “İndirim Kampanyası”nı açıkladı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, birlik ve beraberliği çok daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde tüketicilerin alım-gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti.

1 Kasım’da başlayacak kampanyanın 30 gün süreceğini belirten Deniz, ilk etapta 102 marka ve firmanın kampanyanda yer alacağını belirtti.

Deniz, “İnanıyorum ki kartopu etkisiyle bu katılım büyüyecektir” dedi

Erhürman: Akaryakıt da düzenlenecek

“Öğle bir dönemden geçiyoruz ki, kimse bu sürecin dışında kalamaz, her birimizin yapabilecekleri vardır” diyen Başbakan Tufan Erhürman ise en başta dar gelirliler olmak üzere bu zor süreci atlatmayı hedeflediklerini belirtti.

“Döviz aşağıya doğru bir seyir aldı, halkın da indirim beklentisi var” diyen Erhürman, piyasaya güven için bunun önemli olduğunu belirtti.

İş insanlarının yoğun çalışmasıyla birçok firmanın 1 Kasım’da indirime gideceğini belirten Tufan Erhürman, akaryakıtta da yeniden belirleme gündeme geleceğini belirtti.

Erhürman, Ticaret Odası’na teşekkür etti.