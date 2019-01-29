100’ün üzerinde eser yeniden yapılandırıldı

Dila ŞİMŞEK

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi, on seneyi aşkın bir süredir hem kuzeyde hem güneyde, kültürel değeri olan yapılar üzerinde yeniden yapılandırma çalışmalarında bulunuyor.

Komite’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, 2008’den bu yanı faaliyette olan komitenin şimdiye kadar kuzeyde ve güneyde, 100’ün üzerinde tarihi eseri yapılandırdıklarını kaydetti.

Tuncay, “Kıbrıs’ta bir sorun var. Bu sorun nedeniyle, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin kimliğini temsil eden eserler zarar gördü” şeklinde konuştu. 1974’te yaşanan nüfus değişikliğinin, bu sorunun çözülmeden kalmasına sebep olduğunu ekledi.

“Her iki tarafta da, karşıyı suçlama vardı”

Tuncay, Kıbrıs sorunu sonrası sahipsiz kalan kilise ve camilerin, bakımsızlaştığını ve her toplumun karşısındakini suçlaması sebebiyle bu sorunun da çözümsüz kaldığını ifade etti. 2008’de ise, kültürel miras ve tarihi eserlerin korunması için, iki toplumun da işbirliği ile Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin kurulduğunu kaydetti. Komitenin kurulması ardından hemen çalışmaların başladığını belirten Tuncay, şimdiye kadar 100’ün üzerinde eserin yapılandırıldığını ve bu sayının artmaya devam edeceğini anlattı. Şimdiye kadar yapılandırılan eserler arasında kaleler, hamamlar, kiliseler, camiler ve çeşmeler var.

“Tarihi değeri bulunan alanlarda temizlik yapıldı”

Ali Tuncay, komitenin sadece restore çalışmaları değil, aynı zamanda tarihi değeri bulunan alanlarda temizlik yaptığını da belirtti. Çalışmaların en yoğun bir biçimde Mağusa’da yapıldığını söyleyen Tuncay, bunun yanı sıra Baf ve Karpaz’da da önemli yapılandırılmalar yapıldığını aktardı.

Tuncay, “Kıbrıs’ın dört bir yanında çalışmalar yapıyoruz. En çok yapılandırdığımız yapılar kuzeydeki kiliseler ve güneydeki camiler oluyor… Zira bunlar, 1974 sonrası terk edilmişti. Mağusa’nın tarihi açıdan zenginliği ve eserleri sebebiyle, en çok çalışma yaptığımız alanlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra, Baf ve Karpaz’da da yapılandırmalar yaparak, unutulan ve çökmeye yüz tutmuş eserleri yeniden hayata kazandırdık” dedi.

“Bir sonraki projemiz Lefkoşa Surları”

Tüm tarihi bölgeleri uzmanlarla birlikte gezerek değerlendirdiklerini anlatan Tuncay, kendilerini daha çok projenin beklediğini söyledi. Yakın zamanda Lefkoşa Surlariçi’nin kalesini onaracaklarını açıklayan Tuncay, benzeri çalışmanın da daha önce Mağusa Suriçi’nin Othello Kalesi’nde yapıldığına değindi. İbadet yerleri ve kalelerin dışında, mezarlıklarda da çalışmalara başlanacağını kaydeden Tuncay, iki toplumu ve kültürü yansıtan kabristanların da korunması gereken ve tarihi açıdan önemli yerler olduğunu belirtti.

“Eğitim programı geliştiriyoruz”

Ali Tuncay, komitenin restore ve temizlik çalışmalarının yanı sıra, eğitim programı vermeyi hedeflediğini kaydetti. Gençlere yönelik eğitim programı, Kıbrıs’taki kültürel değeri bulunan eserler, yapılandırma ve koruma, aynı zamanda tarihi esere saygı konusunda farkındalık yaratmak için geliştiriliyor. Gençleri bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitim programı, yakın bir zamanda gönüllülere verilecek. Tuncay eğitim programı hakkında “İki toplumun kültürünün de nesillere aktarılması için eğitim çok önemli” dedi.

Othello Kalesi : Mağusa Suriçi’nde 14. yüzyıldan kalma, Shakespare’in Othello eserine konu olan Othello Kalesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kültürel Miras Teknik Komitesi işbirliği ile restore edildi.

Ayios Pantelemionas Monastery : UNDP ve Kültürel Miras Teknik Komitesi işbirliği ile Ayios Pantelemionas Manastırı temizlendi.