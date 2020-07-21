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1001 test yapıldı, 2 pozitif vaka

1001 test yapıldı, 2 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1001 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1001 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, 1 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu, zaten karantinada takip edildiğini belirtti.

Vakaların  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.  

 

 

21 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1001       

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 58.883  

Toplam Vaka Sayısı- 125 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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