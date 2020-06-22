1000’den fazla kişi geçiş yaptı

Kıbrıs Cumhuriyeti Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 18.00’e kadar Lefkoşa’daki Ay Demet geçiş noktasında kuzeyden güneye 605 kişi, güneyden kuzeye ise 493 kişi geçiş yaptı. Diğer geçiş noktasından ilgili veriler açıklanmadı.

COVID-19 salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla kapatılan geçiş noktalarının açılmasıyla bugün yapılan geçişler ilk gün olan düne kıyasla daha fazla oldu.





KHA/NS/MHY/2020

Kıbrıs Haber Ajansı