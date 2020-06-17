100 yolcudan 5’i, ‘ev karantinasına’

Devrim DEMİR

İstanbul-Ercan seferini gerçekleştiren charter uçuşla 15 Haziran’da ülkeye yaklaşık 100 yolcu geldi. Yolcular arasında sağlık problemi bulunan ve önceden doktor raporları ile gerekçelerini bildiren 5 yolcu ev karantinasına gönderildi.

Yurt dışından gelen yolcular arasında sağlık problemi olanlar 14 günlük karantina sürecini bakanlığın ve polisin bilgisi dâhilinde evlerinde uygulamaya devam ederken, sağlık sorunu olmayan yolcuların karantina otel uygulaması sürüyor.

Sağlık sorunu olanlar 14 günlük süreci evlerinde tamamlayacak…

İstanbul’dan Ercan’a önceki gün uçakta bulunan yaklaşık 5 kişi farklı sağlık problemleri nedeniyle evlerine gitti. Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide ev karantinasının ilk günden bu yana uygulandığını söyledi.

Çaygür, sağlık sorunu olan yolcuların ülkeye gelmeden önce doktor raporlarını bakanlığa gönderdiklerini, değerlendirilen raporların onayı bildirildikten sonra yolcuların ev karantinasına girdiğini kaydetti.

Çaygür, “Gelen yolcular arasında beyin tümörü ameliyatı olan, yürüyemeyen hastalarımız var. Kanser hastalarımız var bu kişilerin enfeksiyon açısından karantina otel yerine 14 günlük ev karantinasına tutulmaları uygun görülür. Bu karar İlçe Polis müdürlüklerine ve Kaymakamlıklara bildirilen bu kişilerin 14 gün boyunca misafirlik, alışveriş için sokağa çıkmaları yasaktır. Bu uygulama ilk günden beri yapılmakta, zaten gelen birçok hastamızda devlet tarafından tedavi amaçlı gönderilen hastalarımızdır” dedi.