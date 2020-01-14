100. yaş kutlaması
Remziye Uluca 100. Yaş gününü Girne Dome Hotel’de ailesi ve sevenleri ile kutladı.
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Remziye Uluca 100. Yaş gününü Girne Dome Hotel’de ailesi ve sevenleri ile kutladı. 100’üncü yaşına Avustralya’dan gelen oğlu Ufuk Uluca ve Oya Uluca’nın yanı sıra, buradaki akrabaları ile birlikte girmenin mutluluğunu taşıyan Remziye Uluca, Dome Hotel’in sıcaklığıyla büyük bir aile buluşmasının keyfini çıkardı.
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Etiketler : Remziye Uluca , 100 yaş
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