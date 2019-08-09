100 kişiden 90’ı: Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımıza daha fazla sahip çıkalım

Türkiye’nin Savunma Bakanı da “iki ayrı devlet” demedi!

“İki toplumlu, iki kesimli, politik eşitliğe dayalı” bir barıştan söz etti.

‘Federal Kıbrıs’ı anlatıyor bu!

Dışişleri Bakanı’mız o kadar Ankara yollarını aşındırdı, durdu.

Adını koyamadığı “Başka bir formül”e ikna edemedi demek ki…

Avrupa çatısı altında ya da arasında, tanınmış ya da tanınmamış “iki ayrı devlet”e pek inanan çıkmıyor.

“İşbirliğine dayalı” denen biçimsiz biçimi de sanırım kimseler anlamıyor.

* * *

“Uluslararası hukuka saygılı” vurgusunu da yaptı, eski general!

İşte orası biraz sıkıntılı...

Acaba gerçekten okudu mu “Garanti ve İttifak Anlaşmaları”nı?

Örneğin, bu anlaşmanın, aslında Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nı garanti ettiğini biliyor mu?

Sanmam!

* * *

‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ demişken…

KIBRIS gazetesinde ilginç bir anket sonucu vardı, dün…

Elbette her editör kendi manşetini seçmekte özgürdür.

Araştırma bu içerikle önüme gelseydi, şu manşeti çekerdim:

“Yüzde 90.6: Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımıza daha fazla sahip çıkalım.”

* * *

CMIRS Anketi sonuçları gerçekten enteresan!

100 Kıbrıslı Türk’ten 90’ı “Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklara daha fazla sahip çıkmamızı” istiyor.

Çünkü orada ‘dünya’yı görüyor.

Geleceği görüyor, orada…

* * *

Tarihsel olarak hep böyledir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklere yönelik karışmacılığı ve dayatmaları ne zaman artsa…

Kendini “kukla bir devlet”te hissettikçe insanlar…

“Kıbrıslı” kimliği daha bir öne çıkıyor.

Hep böyledir…

Her dönem…

Ada’nın kuzey yarısında halen Kıbrıslı damarı baskındır.

Kıbrıslı kuşaklar -ki savaş sonrası buraya göç etmiş insanların, adada doğan çocuklarını da içine katıyorum, burada doğmamış ama adayı benimsemiş kesimleri de- kendini Türkiye'yle eşleştirmiyor.

"Biz de Türküz" diye değil, "biz de Kıbrıslıyız" diye kendini kabul ettirmek ya da anılmak istiyor.

Hem de ister solcu olsun ister sağcı böyle... İster “Ulusalcı” olsun ister “Sosyalist” fark etmiyor.

Kendini “Türkiye’ye eklemlenmiş” değil, Kıbrıs’a ait bir yerde tanımlıyor.

* * *

Hani kimileri “federal çözüm”den kaçmak isterken…

“Kıbrıs Cumhuriyeti”ne tutuluyor…