100 gün filmi Erdoğan’la başladı, “oyun”la bitti!

Hükümetin 100 gününü dinledim.

Meraklısı televizyonda izlemiştir.

Tam da “ana haber” saatine denk geldi, kırk dakikalık bir film gösterildi.

“Bu hükümet 100 günde şunu yapmış” diyeceğiniz aklınızda ne kaldı?

Tek bir nokta: Protokol imzalandı.

Hükümet de kendini “yavru” gibi sundu zaten!

“Ana”sının “kuzu”su (!)

İcraatın odağına Türkiye’yle imzalanan protokol alındı.

“100 gün” filmi de zaten Erdoğan’la başladı.



Sıkıcı bir film



Çok sıkıldık!

BASIN değil sadece VEKİLLER de sıkıldı, BAKANLAR da...

Kitapçığa baktım, iki başlığın altını çizdim; biri YAGA’dan yatırımcılara 13 milyon kaynak aktarılması, bir diğeri 100 yeni polis alınması...

İkisi de önceki hükümet döneminde planlanmış, biliyorum.

Bir de yine geçen dönem çalışmaları başlayan İmar Planı var.

100 güne dair sanırım bir MARAŞ meselesi var, dikkat çekici…

Bir de TÜRKİYE’YLE PROTOKOL.



Pire, deve!



“Trafik kontrolleri” dahi hükümetin 100 günü kitapçığına girdi.

33 yeni itfaiyecinin diploma alması ya da çiğ süt fiyatlarının güncellenmesi de “icraatlar” arasında...

Bir de şu: “Merkezi Cezaevi’nde devam etmekte olan satranç kursları tamamlanmış olup yapılan turnuvada başarılı olan mahkûm ve tutuklulara ödülleri verildi…”

Anlayınız!

Sahi, 100 günde kaç kişi görevden alındı, atandı, kaç partiliye sözleşme yapıldı, eski partili müşavirler dururken kaç yeni müdür atandı?



41. Hükümet değil



“41’inci Koalisyon Hükümeti” deniyor ama...

Değil!

Çünkü bakanlar değişti diye bir hükümet değişmiş olmuyor.

Evet, 41’inci Bakanlar Kurulu ama hükümet değil.

28’inci Hükümet diye hesapladık biz!

“E-Devlet” deniyor ya…

“Kaçıncı Hükümet” olduğunun dahi hesabını yapamıyoruz henüz.

“41. Hükümet” diye panolar yapılmış, ama yanlış.

(Geçmişte bu hatayı manşete taşıdığımız bir haberle gazete olarak biz de yapmıştık, sonra düzelttik.)



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