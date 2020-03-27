100 civarı öğrenci Kıbrıs’a dönüyor

Türkiye’nin Uşak ve civarı bölgesinden 100 civarı öğrencinin Kıbrıs’ın kuzeyine dönmek üzere uçuşta olduğu öğrenildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Kıbrıslı Türk öğrencilerin Ercan Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor. Küresel salgın gibi durumlarda her ülkenin kendi vatandaşlarına kapılarını açtığı ifade edilirken, öğrencilerin 14 günlük karantina süreci boyunca Olive Tree ve Long Beach Otel’de kalacağı bilgisi paylaşıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapılacağına da işaret etti.