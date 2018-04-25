100 bin yoksul!

Avrupa İstatistik Birimi’nin, Kıbrıs’ın güneyinde günlük yaşamda maddi yoksunluk yaşayanların sayısının 100 bin olduğunu açıkladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak 2017 yılı kapsamında, Kıbrıs’ın güneyindeki nüfusun, 100 bin (50 bin kadın ve 50 bin erkek) kişiye denk gelen yüzde 11.7’sinin, günlük yaşamda maddi yoksunluk çektiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs’ın güneyinin, bu konuda en yüksek rakama sahip olan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Macaristan ve Litvanya’nın ardından, ilk altı ülke içerisinde yer aldığına da dikkat çekti.

