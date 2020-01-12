‘10 yıllık strateji belirleme’ hedefi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın turizmin 2020-2030 stratejik planının belirlenmesi amacıyla düzenlediği “Turizm Şurası”, yurt içi ve yurt dışından paydaşların katılımıyla başladı.

“KKTC Turizmi Geleceğini Planlıyor” sloganıyla Girne Karakum’daki Vuni Palace Otel’de yer alan şura, bugün tamamlanacak.

Şuranın açılışına Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bazı parti başkanları ve sektör temsilcileri katıldı.

Başbakan Tatar: “Direkt uçuşlar için girişimler sürdürülecek”

Başbakan Ersin Tatar, turizmi daha da geliştirebilmek için Kuzey Kıbrıs’ın çevre, tarih ve kültürünün dünyaya daha iyi anlatılması gerektiğini ifade etti.

Sektör paydaşlarının üreteceği yaratıcı fikirlerden yararlanmanın Hükümete düşmüş bir şey olduğunu kaydeden Tatar, yeni fikirleri yaratmanın öneminin altını çizdi.

Nitelikli turist…

Kuzey Kıbrıs’ta yılda 1.3 milyon turist ağırladıklarını kaydeden Tatar, gecelemenin de önemli olduğunu, nitelikli, harcama gücü yüksek ve daha uzun geceleme yapabilecek turist getirmek gerektiğini söyledi.

“5-10 yıl içinde 2-3 milyon turist gerçekçi bir hedef”

Tatar, Kuzey Kıbrıs’ın 5-10 yıl içerisinde yılda 2-3 milyon turist yakalamasının, gerçekçi bir hedef olduğunu kaydetti.

“Sağlık ve spor turizmi geliştirilmeli”

Ülkedeki turistik tesislerde çalışan yerli işgücünün oranında bazı sıkıntılar olabileceğini, meslek okullarında daha fazla turizme ağırlık verilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, devlet politikası yapma noktasında çalışmalarının devam ettiğini, sağlık turizmi, spor turizminin de daha çok geliştirilebileceğini ifade etti.

Ülkedeki rakam ve yatırımlara bakıldığında turizmin gelişmekte olduğunun görüldüğünü kaydeden Tatar, direkt uçuş sayesinde turist sayısının 5 milyona çıkmasının da mümkün olduğunu ancak Güney Kıbrıs’ın bunu engellediğini vurguladı.

KKTC’ye direkt uçuşlar için girişimleri sürdürdüklerini kaydeden Tatar, yılda 4 milyon geliş gidişin olduğunu, seyahat özgürlüğünün kısıtlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Özersay: “Teşviklerin bir biçimde ödenmesinin yolunu bulmak zorundayız”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, turizmi devlet politikası yapacak olanın, hükümet ve siyasiler değil sektörün kendisi olduğunu, bunun da turizm sektör temsilcilerinin siyasi ve karar vericileri marke etmesinden geçtiğini kaydetti.

Turizm paydaşlarının kendi içinde çok iyi organize olmuş durumda olduğunu, böyle bir durumda turizmin devlet politikası halinde gelmesinin daha da mümkün olduğunu kaydeden Özersay, turizm acentelerinin teşviklerden doğan geriye dönük alacakları konusunda geçmişten gelen bir sıkıntı bulunduğunu belirtti.

Özersay, “Bu sıkıntının aşılabilmesinde eğer normal mekanizma yardımcı olamazsa, bizim görevimiz farklı alternatif kaynaklarla, turizmi daha öngörülür yapabilmek için, geçmişte verilen sözlerin gereği olarak, geçmişteki turizm teşviklerinin bir biçimde ödenmesinin yolunu bulmak zorundayız. Aynen geleceğe dönük olarak turizm teşviklerinin gözden geçirmek zorunda olduğumuz gibi…” dedi.

Üstel: “Yeni strateji ve vizyon zorunlu”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, şuranın ülke turizmin 10 yıllık geleceğine yön verilmesi amacıyla düzenlediğini, dünyada yaşanan gelişmelerin, turizm sektöründe “yeni strateji ve vizyonların hayata geçirilmesini zorunlu kıldığını” kaydetti.

“Hem sektörümüzün mevcut durumunu gözden geçirme, hem de geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikası oluşturma şansını yakalayacağımızı düşünüyorum” diyen Üstel, şuradan çıkacak sonuçları “bir kılavuz olarak kabul edeceklerini” vurguladı.

Bugün 1,3 milyardan fazla gezgin bulunduğunu, bu rakamın 2030’larda 1,8 milyarı bulacağının öngörüldüğünü kaydeden Üstel, “Turizm sektörünün hacminin 2020’de 2 trilyon dolara ulaşacağını ve ayrıca önümüzdeki 20 yılda da büyümeye devam edeceğini görüyoruz” dedi.

Yeni bir turist profili…

Üstel, “Çağımızda daha fazla bireysel deneyim yaşamayı talep eden, yerel halk ile daha çok paylaşımda bulunmak isteyen, bunları yaparken sağlığını korumak ve geliştirmek arzusunda olan yeni turist profilinin isteklerini de dikkate alarak turizmimize yön vermeliyiz” dedi.

Turizmde “çeşitlilik yaratmanın, turizmde rekabet edebilirliğin de en önemli unsurlarından biri haline geldiğini” belirten Üstel, sosyal medyanın ve teknolojik uygulamaların turizm adına etkin şekilde kullanımının bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

“Turizm gelirleri ticaret açığının yüzde 53’ünü karşılıyor”

Ülkede sürdürülebilir bir ekonomik yapının inşasında turizmin en temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Üstel, “Ülkemiz turizmi 912.4 milyon Amerikan Doları’na ulaşan büyüklüğü ile KKTC’nin dış ticaret açığının yüzde 53,2’sini karşılamaktadır” dedi.

Hükümetin, paydaşlarla birlikte, “turizmi bir devlet politikası haline getirmeye, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya” hareket ettiğini ifade eden Üstel, bir yandan mevcut turizm faaliyetlerinin kalitesini artırmak, diğer yandan ise turizmde çeşitlilik yaratarak yeni turist profiline uygun ürünler geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Çam: “2023’te 75 milyon turist hedefi…”

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, turizmin küresel, bölgesel ve yerel unsurlardan doğrudan etkilenen bir sektör olduğunu, Türkiye Turizm Bakanlığı’nın yeni turizm eğilimlerini takip ederek hareket ettiğini belirtti.

Türkiye’nin 2018’de 39 milyon yabancı ziyaretçi ağırladığını, 2019’da yüzde 14 artış sağlandığını kaydeden Çam, Türkiye’de kamu-özel iş birliğinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulduğunu, tanıtım için tek elden çalışan bir model geliştirildiğini söyledi.

Turizm gelirlerinin artmasıyla tanıtım bütçesinin de artacağını kaydeden Çam, Türkiye’nin 2023 stratejisiyle bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini, 2023’te yılda 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedeflendiğini söyledi.

Stratejilerini hedef pazarlarının beklentilerini karşılamak için pazar araştırmaları yaptırarak geliştirdiklerini ifade eden Çam, “Başta az keşfedilmiş ya da gelişmekte olan turizm bölgeleri olmak üzere, yeni ürün ve destinasyonlara ağırlık vereceğiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta 2018’de 1.8 milyon turiste ulaştığını, turizm gelirinin de 912 milyon dolara çıktığını kaydeden Çam, KKTC’nin milli ve siyasi varlığının tanınması; siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkiler kurabilmesi için kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kıbrıs masası kuruluyor

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı ofisinin kurulmasının önemli bir adım olduğunu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı için Kıbrıs masasının kurulması çalışmalarının da başlatıldığını açıklayan Çam, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına yönelik yapılan önemli bir çalışmanın da bakanlıkları tarafından hazırlatılan KKTC turizm tanıtım filmi olduğunu söyledi.

Çam, orta ve üst düzey kitlenin beklentisinin yeni yerler keşfetmek, doğal güzellikler içerisinde, dinlenmek, fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamak, farklı lezzetler tatmak deneyimler yaşamak olduğunu kaydetti.

Ataoğlu: “Teşvik sistemi devam etmezse turist getirmek kolay değil”

Eski Turizm Bakanı da olan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, turizmin tek bir ağızdan konuşulması gereken bir alan olduğunu söyledi.

Turizm acentelerinin 2017’den kısmen olan, 2018 ve 2019 yılı teşviklerinin ödenmesi temennisinde bulunduğunu kaydeden Ataoğlu, “Teşvik sistemi devam etmezse turist getirmek kolay değil” dedi.

Turizm stratejisinin iki günde belirlenecek kadar basit bir konu olmadığını ifade eden Ataoğlu, kendilerinin yaptığı ancak sonuçlandırmadıkları bir çalışmanın bir buçuk yıl aldığını, Hükümetin bahse konu çalışmayı da göz önünde bulundurulması temennisinde bulundu.

Turizm tesislerinde yerli istihdamın önünün açılması gerektiğini de ifade eden Ataoğlu, Bafra’da 4 tesis açıldığını, 10 tane daha açılmasının öngörüldüğünü, bunun da 6-7 bin istihdam yaratacağını ifade etti. Eğitim Bakanlığı’nın meslek okullarında turizm bölümlerini arttırması gerektiğini ifade eden Ataoğlu, gerekirse yatılı okullara yönelmeyi önerdi.

Uçak bileti fiyatlarının düşürülmesi için alternatif modellerin bulunduğunu kaydeden Ataoğlu, Adana- İstanbul uçak fiyatının Adana- İstanbul otobüs fiyatından daha düşük olduğunu, Türkiye’nin KKTC’ye de iç hatlar muamelesi yapılabileceğini, bunun girişimlerinin yapıldığını ancak sonuçsuz kaldığını, bu konular üzerinde ısrarcı olunmasını arzu ettiğini sözlerine ekledi.

Arıklı: “Turizm tesislerinde çalışanların sadece yüzde 22’si yerli”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sektörün sıkıntılarının bulunduğunu, çok ciddi tehlikelerin de yaklaştığını kaydetti.

Hükümetlerin 13 aylık bir ömrü olduğu siyasi atmosferde şura kararlarının uygulanmasının kuşkulu olduğunu kaydeden Arıklı, protokoller imzalandığını ancak bunların bir kenara itildiğini kaydetti.

Turizm operatörlerinin ödemelerinin yapılmasını temenni eden Arıklı, bu teşviklere bağlı olarak KKTC’nin yabancı tur operatörleri tarafından pazarlanmaması sonucunu doğurabileceğini söyledi.

Erhan Arıklı, turizm tesislerinde çalışanların sadece yüzde 22’snin yerli olduğunu ifade ederek, mevcut çalışma koşulları ile yereli personel bulmanın zor olduğunu, öncelikle çalışma koşullarının iyileştirilmesinin gerektiğini söyledi.



Kılıç: “Şuranın amacı; koordinasyon sağlamak, gerçekçi hedefler, yeni eğilimlere göre politikalar uygulamak…”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ise konuşmasında, turizmin istihdam, pek çok sektörün gelişmesine katkı sağlanan bir sektör olduğunu, bugün değişen dünya ile birlikte turizmde yenilenme ve çağa adapte olmanın zorunu hale geldiğini kaydetti.

Şuranın paydaşların ortak bir paydada buluşabileceği bir turizm politikası oluşturulması amacıyla düzenlendiğini kaydeden Kılıç, küresel, bölgesel ve yerel değişimlerin, yeni açılım, kalıcı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Turizmi destekleyen unsurların da önemini vurgulayan Kılıç, bu desteklerin ulaşım, bürokrasi, iletişim, çevre, eğitim, finansman, üretimi de kapsadığını, bunların birinin eksik olmasının turizmi aksatacağını, ülkede turizmdeki sorunlarla uğraşmasının nedeninin bu unsurların tam olarak çalışmaması olduğunu söyledi.

Artık yeni şeyler dile getirmek ve uygulamak gerektiğini kaydeden Kılıç, şuranın amacının koordinasyon sağlamak, gerçekçi hedefler, yeni eğilimlere göre politikalar uygulamak, sürdürülebilir uygulamalar tespit etmek olduğunu kaydetti.

Basın Toplantısı bugün…

Turizm Şurası’nda açılış konuşmalarının ardından “Turizm Paneli” yer aldı. Panelde Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Dener Öğmen yer aldı.

Dün öğleden sonra komisyon çalışmalarının yer aldığı şura bugün saat 14.30’da düzenlenecek basın toplantısıyla sona erecek.

Komisyonlarda, turizm politikaları, sürdürülebilirlik, yatırım, teşvik, finansman, turizmde örgütlenme ve destinasyon yönetimi; turizmde ürün çeşitliliği ve iç turizm, turizm eğitimi ve istihdamı, turizmde tanıtma ve pazarlama, turizmde ulaşım, konaklama sektörü, seyahat acenteciliği, dijital turizm ve inovasyon, gastronomi turizmi konuları tartışılacak.