10 YILLIK HAYAL HAYAT BULDU

Meltem SONAY

Lapta Belediyesi’nin 6 dönemdir görevini sürdüren Başkanı Fuat Namsoy, düzenlediği basın toplantısı ile ‘10 yıllık hayalimiz’ dediği Lapta Sahil Yolu’nun tamamlandığı müjdesini verdi.

Zaman zaman ‘mali sıkıntıları’ ile gündeme gelen Lapta Belediyesi, bu kez ‘Kıbrıs’ta bir ilk’ özelliği taşıyan 400 metresi deniz geçişi olmak üzere 3.5 kilometrelik Sahil Yolu’nu açmaya hazırlanıyor…

Lapta Belediyesi Başkanı Fuat Namsoy, ‘ Lapta halkı adına uzun yılların hayalinin gerçeğe dönüşmesi ’ olarak nitelendirdiği proje için yaptığı değerlendirmede, Lapta Sahil Yolu’nun cazibesini daha da artırmak, yerli ve yabancı daha çok insanı bölgeye çekerek genelde turizm ekonomisine özelde bölgesel kalkınmaya katkı koymak adına yürüyüş yolu çevresindeki alanı “Sosyal Yaşam Merkezi”ne dönüştürecek yeni proje hazırladıklarını da vurguladı.

Namsoy yapımı yıllar süren proje için katkı koyan tüm paydaşlara Lapta Belediyesi ve halkı adına teşekkür ederken halkı da bugün gerçekleştirilecek açılış etkinliğine katılmaya davet etti.

AB ve TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi destekli proje…

400 metresi deniz geçişi olmak üzere 3.5 kilometrelik tamamen sahil boyunca uzanan yürüyüş yolunun projesinin aslında 2006 yılında başladığını ifade eden Başkan Namsoy, 2008 yılında projenin ilk ayağı olan birinci ayağının AB fonlarından faydalanılarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Bazı prosedürler ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nden mülkiyet sorunları nedeniyle bazı gecikmeler yaşandığını kaydeden Namsoy, 2014 yılında birinci etabın tamamlandığını ifade etti.

“Esas zor ve daha büyük anlam ifade edecek, yürüyüş yoluna cazibe katacak olan, deniz geçişlerinin bulunduğu ikinci etap projemizdi” diyen Başkan Namsoy, Sahil Yürüyüş Yolu’nun 400 metrelik deniz geçişlerini de içine alan İkinci Etabı’nın TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Lapta Belediyesi eş finansmanı ile Nisan 2018’de sonuçlandırıldığını aktardı.

“Adanın her iki yanında, her bölgeden ilgi büyük…”

Sahil Yürüyüş Yolu’nun bu şekliyle bile büyük ilgi uyandırdığına, adanın her iki yanı olmak üzere her bölgeden çok sayıda insanın akınına uğradığına işaret eden Başkan Fuat Namsoy, “Vizyonumuz gereği sahil yürüyüş yolunu bu şekliyle bırakmıyoruz, yolun üzerine bir de sosyal yaşam alanı projesi gerçekleştirdik. Projemiz hazırdır. Bu proje kapsamında restoran, kafe- barlar, spor alanları, çocuk parkları, seyir yerlerini yapılması hedefimizdir” şeklinde konuştu.

“Lapta ile ilgili Stratejik Kalkınma Planı oluşturduk…”

Son üç yılda bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek için birçok ciddi çalışma yaptıklarını ifade eden Lapta Belediyesi Başkanı Fuat Namsoy, bölgedeki sivil toplum örgütleri ile gerçekleştirilen odak toplantılarda, Lapta ile ilgili Stratejik Kalkınma Planı oluşturulduğunu aktardı.

Doğal, kültürel değerlerin ön plana çıkarılacağı ‘Eko- agro ve kültür Turizmi’nin bölgede geliştirilmesi adına atılacak her adımın da bu plan çerçevesinde planlandığını aktaran Başkan Namsoy, bu yöndeki alt yapı çalışmalarının da başladığını ifade etti.

Köy pansiyonculuğunun da Lapta gibi değerli bir bölgede hayat bulması için çalışmaları bulunduğunu aktardı.

Lapta… Malta…

Lapta Belediyesi’nin 15 yerleşim yerini kapsadığına işaret eden Başkan Fuat Namsoy, belediyenin Kuzey Kıbrıs içerisinde en geniş alana sahip belediye olduğuna değindi.

Lapta Belediye sınırlarının Malta Adası’nın yüzölçümünde olduğuna işaret eden Namsoy, “Malta Adası düz bir platform, ama bizim bölgemiz engebeli, hizmet açısından da zor bir bölge ancak kalkınma ve gelişme yönünden çok yüksek bir potansiyele sahip” dedi.

“Yeni Erenköy Belediyesi’nin durumunda değiliz”

2015 yılında yaşanan ciddi ekonomik krizi 3 yıllık iyileştirme planı çerçevesinde atlattıklarını ifade eden Lapta Belediyesi Başkanı Fuat Namsoy, zaman zaman ‘siyaseten’ Yeni Erenköy Belediyesi ile eşdeğerde tutulduklarını ama bunu kabullenmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

2015 yılında çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldıklarını belirten Belediye Başkanı Namsoy, “Bu kriz 2012 yılında başladı ve 2015 yılında doruğa ulaştı. O dönemde belediye olarak alışı gelinmemiş bazı kararlar aldık, 30 personelimizi İş Yasası kapsamında ekonomik nedenlerden dolayı durdurduk, bir çok tedbirleri beraberinde aldık” şeklinde konuştu.

O dönem yaşanan ekonomik krizden dolayı bir maaş da geriye düştüklerini söyleyen Başkan Namsoy, tedbirler çerçevesinde 3 yıllık iyileştirme hedefini başarı ile devam ettirdiklerini de ifade etti, Nisan ayı itibarı ile geriye dönük maaşların da ödendiğini aktardı.

Maaşların ve sosyal yatırımların düzenli olarak yapıldığını söyleyen Lapta Belediyesi Başkanı Fuat Namsoy, “Bir ara siyaseten de olsa Lapta’yı Yeni Erenköy Belediyesi ile eşdeğer konuma getirmek istediler ama bunu kabullenmek mümkün değil. Lapta Belediyesi 2015 yılında yaşadığı krizle, ki bu krizin nedenleri var. Belki bizlerde de suçlar vardır, yapısal nedenlerden de kaynaklanan suçlar vardır” dedi.

“Zararına işlemler yapıyoruz”

1995 yılına ait Belediyeler Yasası ile yönetilmenin bazı sıkıntılar yarattığına işaret eden Başkan Namsoy, harçların 1995 yılında olduğu gibi uygulandığının altını çizdi.

Evsel çöp için yılda 1 buçuk milyonluk harcama yaparken, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar 900 bin TL’den fazla tahsilat yapamadıklarının altını çizen Namsoy, her yıl neredeyse 1 milyon TL’lik zararına işlem yaptıklarını ifade etti.

Son 3 yılda 22 buçuk milyonluk da yatırım gerçekleştirdiklerini de kaydeden Başkan Namsoy, bu yatırımın 8 milyonluk kısmının halen sürdüğünü ifade etti.

Hizmet binası tamamlandıktan sonra mevcut hizmet binasının müze ve sergi salonu olarak düzenlenmesinin düşünüldüğünü ifade eden Başkan Namsoy, bir takım itirazlar üzerine yasal bir sıkıntıya takılan teleferik projesinin de yeniden gündeme taşınması için girişim yapacaklarını aktardı.

Merkezi hükümetlerin belediyelere ciddi destek sağlaması gerektiği görüşünü belirten Başkan Namsoy, “En azından yasalarımızı güncelleyerek destek olabilirler. Belediyeler üzerinde bir algı operasyonu başlatıldı, belediye başkanları siyasi gelecekleri için çok sayıda personel alıyor, batma noktasına geliyor deniyor” dedi.

“Günah keçisi olarak tüm belediye başkanları ve belediyeler öne atılıyor”

Merkezi hükümetlerin, hükümete kim gelirse gelsin ciddi anlamda belediyelerin ciddi sıkıntılarına ilişkin bir reformu gerçekleştirmediğini görüşünü belirten Namsoy, “Günah keçisi olarak tüm belediye başkanları ve belediyeler öne atılıyor” şeklinde konuştu.

2017 yılında Lapta Belediyesi’nin toplam giderleri üzerinden personel giderlerinin %36 olduğunun altını çizen Başkan Namsoy, “Haberleri dinlediğiniz zaman ‘Belediyeler personelden dolayı batırıldı’ deniyor. Aslında merkezi hükümetlerle oturulup belediyeler üzerinde ciddi bir reform yapılması gerekiyor” dedi.

“Şu ana kadar hiçbir merkezi hükümet belediye sayısını azaltma iradesi göstermedi”

Köylerin belediyelere bağlandığı 2008 yılından bu yana belediyelerin sayısının azaltılacağının da gündemde olduğuna işaret eden Başkan Namsoy, “Şu anda kadar da hiçbir merkezi hükümet de o iradeyi gösterip de bu uygulamayı yapmadı. Eğer belediyeler reformu yapılıp da sayı belli bir orana getirilecekse de bu konuda sağlam bir yasal alt yapı oluşturulması, belediyelerin güçlendirilmesi ve bir an önce yapılması gerekir ” şeklinde konuştu.