10 yılda 3 bin 500 işbirliği

İki toplumlu Suç ve Suça İlişkin Teknik Komite’nin çalışmalarını sürdürdüğü 10 yıl içinde 3 bin 500’den fazla konuyla ilgilendiği bildirildi.



Alithia gazetesi, komitenin adının, özellikle ciddi suçlarla ilgili durumlarda basın-yayın organlarında sıklıkla geçtiğini kaydederek, bunun son örneğinin, Solomos Apostolidis’in KKTC’de kaybolması ve akabinde olayın cinayet olduğunun ortaya çıkmasında yaşandığını yazdı.



Gazete, bundan bir yıl kadar önce, Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir kreşten kaçırılan ve KKTC’ye, oradan da yurtdışına götürülen 4 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili konunun, yine komite tarafından hassas şekilde ele alındığı örneğini verdi.



Komitenin, çalıştığı ofisin ara bölgede bulunduğu bilgisini de veren gazete, işleyişle ilgili bazı detaylara da yer verdi.