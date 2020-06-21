10 yıl oldu, KTHY yok

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası(KES), Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) uçuşlarının durdurulmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak; yetkilileri bir kez daha göreve çağırdı; sorumluların yargılanmasını ve eski KTHY çalışanlarının haklarının iade edilmesini talep etti.

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “ 21 Haziran 2010 tarihinde beceriksiz yönetim ve hükümetler sayesinde KTHY’nin uçuşlarının durdurulmasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Bu süre zarfında gelen tüm hükümetler ile görüşmeler gerçekleştirip birçok olayımızı da yargıya taşımamıza rağmen ne eski KTHY çalışanlarının tazminat ve ihtiyat sandığı sorunlarını neticeye ulaştırabilmiş ne de Kıbrıs Türk Hava Yollarının kapatılmasından sorumlu olan kişilerin yargılanabilmesini sağlayabildik” denildi.

COVID 19 salgınında ülkeye kendi özel uçağı ile sağlık malzemesi taşıyan iş insanı olmasaydı ülke ne halde olurdu düşünmek bile istemedikleri ifade edilen açıklamada, “Ülkemize ait bir havayolu olmasının ne denli önemli ve stratejik bir durum olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır” ifadesi yer aldı.