Azınlık Hükümeti yurttaşlık dağıtmaya devam ediyor!..

UBP-DP Azınlık Hükümeti ‘YURTTAŞLIK DAĞITMAYA’ devam ediyor. Azınlık Hükümeti iki Bakanlar Kurulu toplantısında 10 kişinin daha KKTC Yurttaşlığı’na alınmasını onayladı.

Buna göre;

1985 Rusya doğumlu Mıkhaıl Hessin, 1977 Reyhanlı doğumlu Yasin Çoşkun, 1979 Kozan doğumlu Mikail Yel, 1972 Nevşehir doğumlu Cengiz Kaya, 1959 Silifke doğumlu Akif Serin, 1994 Kırıkhan doğumlu Mehmet İder, 1977Ankara doğumlu Lokman Onur Uyanık, 1979 İzmit İnci Aşıcı, 1970 Mirpur Ak doğumlu Muhammad Rafıque ve 1959 Kırıkkale doğumlu Yusuf Özbek KKTC Yurttaşlığı’na alındı.