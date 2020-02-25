10. Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali başlıyor

Çatalköy Belediyesi’nin her yıl Mart ayında düzenlediği ve bu yıl da, 1 – 27 Mart tarihlerinde 10.’sunu gerçekleştireceği ve geçtiğimiz yıl uluslararası boyut kazanan, 10. Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında bugün Acapulco Hotel’de Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Belediye Meclis Üyesi Esra Çelikeri, Yeşim Sakallılar Esat Onat, Çatalköy muhtarı Yusuf Sipahi ve Arapköy Muhtarı Tuncay Balkaya ve Tiyatro ekiplerinin de katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın toplantısına Çatalköy Belediye Tiyatro Su ekibi adına Cemile Gürçağ, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatroları adına Jale Dinarlı, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu adına İzel Seylani, Dördüncü Duvar Kültür Ve Düşünce Derneği adına Osman Bulun, Güney Kıbrıs Limbya Paravasi Tiyatrosu adına Anna Lonolou, Mesarya Kültür Sanat Derneği adına Mehmet Erzen, KKTC Devlet Tiyatroları adına Suzan Polat, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu adına İsmihan Yorgancıoğlu katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu:

“Coşkuyla, büyüyüp gelişerek yola devam”

Basın toplantısında konuşma yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, 10 yıl önce çıktıkları bu yolda ilk günkü heyecanlarını koruyarak ve büyük bir coşkuyla büyüyerek ve gelişerek devam ettiklerini aktardı.

Sözlerine devam eden Hulusioğlu’nun ifadeleri şöyle:

“Çatalköy Belediyesi olarak yerel tiyatrolarımızın güçlendirilmesi ve tiyatronun halkımızla çok sağlıklı bir şekilde buluşturulup ileriye taşınılması adına üstlendiğimiz bu misyonu her yıl daha da güçlendirerek ve ileriye taşıyarak gelecek nesillere bırakabilecek olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu yolda bu yıl bize sponsor olarak katkı koyan Acapulco Hotel’e de katkılarından dolayı teşekkür ederim”.

Atik: “10’uncusunu gerçekleştirmenin mutluluğuyla…”

Ardından söz alan Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik, ülkedeki olumsuzluklara rağmen gelişerek ve yurt dışına açılarak 10.’sunun gerçekleştirileceği, 10. Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nin bugünlere gelmesinde başta Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Meclis Üyeleri ardından da oyunları izleyenlerin katkısının büyük olduğunu söyleyerek herkese teşekkür etti.

Atik, ardından festivalin 1 – 27 Mart tarihlerinde başlayacağını bu yıl 10 tiyatro ekibi toplam 12 oyun olacağını, bu oyunların 2 tanesinin çocuk oyunu olarak sahneleneceğini belirtti. Tiyatro ekiplerinin de oyunlarını kısa kısa aktardığı toplantıda, tüm ekipler bu festivalin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Festival Programı şöyle:

Festivalde, 2 Mart Pazartesi ve 4 Mart Çarşamba, Çatalköy Belediye Tiyatro-Su “Pembe Panduflu aşk”,7 Mart Cumartesi Türkiye Devlet Tiyatroları Antalya Devlet Tiyatrosu “Buzlar Çözülmeden”, 9 Mart Pazartesi Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiaytroları “Şerefine İnsnoğlu”, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu 11 Mart Çarşamba Çocuk oyunu “Hacivatın rüyası” , 11 Mart Çarşamba “Haka Manki” adlı oyunu,13 Mart Cuma Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği “Ah BU parasırzlık”, 15 Mart Pazar Güney Kıbrıs Limbya Paravasi Tiyatrosu “Aşk Zordur”, 17 Mart Salı Mesarya Kültür Sanat derneği “Gaynanamın aşgı”, 20 Mart Cuma, KKTC Devlet Tiyatroları “Otobüs durağında 3 bencil” çocuk oyunu ve 23 Mart Pazartesi Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu, “Yedi kocalı hürmüz”adlı oyunları sahneleyecek.

10. Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali 27 Mart Cuma , dünya Tiyatro gününde, Türkiye Cumhuriyeti Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Memurin Faslı”adlı oyunla sona erecek.

Oyunlar, Erol Avgören Kültür Merkezinde yer alacak, çocuk oyunları sabah 09.00’da yetişkinlere yönelik oyunlar ise 20.00’da başlayacak.

Biletler Çatalköy Belediyesinden Temin edilebilecektir.

Bilet ücretleri: Tam Bilet : 10 TL.,Öğrenci: 5 TL.